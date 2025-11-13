2025-11-13 21:36:44
Φωτογραφία για Εκδήλωση. 10 χρόνια Mathesis
Με μεγάλη μας χαρά σάς προσκαλούμε στα γενέθλια των δέκα χρόνων του Mathesis στην Αθήνα. Στην βραδιά αυτή θα έχουμε τη χαρά να ευχαριστήσουμε δημόσια τους φίλους και τα μέλη της οικογένειας του Mathesis: διδάσκουσες και διδάσκοντες, εθελόντριες και εθελοντές, φορείς, οργανισμούς, επιχειρήσεις και ανθρώπους που ενίσχυσαν οικονομικά και ηθικά την προσπάθειά μας και βεβαίως τις φοιτήτριες και τους φοιτητές της κοινότητάς μας. Με λίγα λόγια, όλους εσάς που μας συντροφεύσατε στην πρώτη δεκαετία μας και μας δείξατε αυτή «την άλλη Ελλάδα» που βρίσκεται εκεί έξω!

Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί!

Πληροφορίες:

Τρίτη 25 Νοεμβρίου, 19.00, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αίθουσα Γιάννης Μαρίνος

Χαιρετισμοί:

Βασίλης Χαρμανδάρης, Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΤΕ, Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διονυσία Δασκάλου, Διευθύντρια των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του ΙΤΕ


Ομιλίες:

Στέφανος Τραχανάς, Διευθυντής Mathesis

Άγγελος Χανιώτης, καθηγητής Αρχαίας Ιστορίας και Κλασικών Σπουδών στο Institute for Advanced Study – Princeton & διδάσκων του Mathesis

Ευχαριστίες προς:

-Δωρητές του Mathesis:

Stavros Niarchos Foundation

Αθηνά Φωτιάδου-Μητσούλη

@Bodossaki Foundation - Ίδρυμα Μποδοσάκη

Γιώργο Αγουρίδη

Χαράλαμπο Μητσούλη

-Εθελόντριες και Εθελοντές του Mathesis (Βάνα Ανδρουλάκη, Φώτω Καλογεροπούλου, Ντόρα Κόκορη, Λεμονιά Μανώλα, Μαρία Μπενέτου, Κώστα Νικολάου, Αλέκο Παπαδόπουλο, Αργυρώ Παπαδημητροπούλου, Κατερίνα Πασίση, Σοφία Ριζοπούλου, Βαγγέλη Σκαρμούτσο, Χρήστο Τσόλκα)

-Διδάσκουσες και διδάσκοντες του Mathesis

-Φοιτήτριες και φοιτητές του Mathesis

Υ.Γ. Θα ακολουθήσουν πολύ σύντομα πληροφορίες για την αντίστοιχη βραδιά στην Κρήτη.
