2025-11-03 17:36:27
Φωτογραφία για Εκδήλωση διαμαρτυρίας για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ Φυτειών



 



Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις Φυτείες, η εκδήλωση διαμαρτυρία ενάντια στο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στις Φυτείες. Την δημοτική αρχή εκπροσώπησε ο Δήμαρχος Γιάννης Τριανταφυλλάκης και ο Αντιδήμαρχος Φυτειών Ιωάννης Φλωρόπουλος, παραβρέθηκαν ο βουλευτής Σύριζα Αιτ/νιας Μίλτος Ζαμπάρας ο πρόεδρος της Τ/Κ Κώστας Μήτας, ο εφημέριος του χωριού π.Γεώργιος Φλώρος, η Αντιδήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας Αθηνά Καρέλου, μαθητές λυκείου και Γυμνασίου, εκπρόσωποι Συλλόγων και πλήθος κόσμου...



Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Επιστρέφει στο «Grand Hotel» ο Γιάννης Κουκουράκης – Πότε θα παίξει το επεισόδιο στον ΑΝΤ1;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Επιστρέφει στο «Grand Hotel» ο Γιάννης Κουκουράκης – Πότε θα παίξει το επεισόδιο στον ΑΝΤ1;
Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου: Ο Σιδηρόδρομος της Πελοποννήσου δεν είναι μια εγκαταλελειμμένη γραμμή, είναι υποδομή εθνικής σημασίας που αξίζει διατήρηση και επαναλειτουργία
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου: Ο Σιδηρόδρομος της Πελοποννήσου δεν είναι μια εγκαταλελειμμένη γραμμή, είναι υποδομή εθνικής σημασίας που αξίζει διατήρηση και επαναλειτουργία
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΛΤΑ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΥΠΟΠΟΤΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ- ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ
ΕΛΤΑ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΥΠΟΠΟΤΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ- ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ
Με πρωτοβουλία του ΟΣΕ: Εκδήλωση ζωγραφικής με συμμετοχή παιδιών στο Σ.Σ. Θεσσαλονίκης. Εικόνες.
Με πρωτοβουλία του ΟΣΕ: Εκδήλωση ζωγραφικής με συμμετοχή παιδιών στο Σ.Σ. Θεσσαλονίκης. Εικόνες.
Τιμητική Εκδήλωση για τον Στέφανο Τραχανά
Τιμητική Εκδήλωση για τον Στέφανο Τραχανά
Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Πραγματοποιηθηκε εκδήλωση στη μνήμη των Μακεδονομάχων Σιδηροδρομικών
Αλεξάνδρεια Ημαθίας: Πραγματοποιηθηκε εκδήλωση στη μνήμη των Μακεδονομάχων Σιδηροδρομικών
Ο ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ πραγματοποίησε εκδήλωση για να τιμήσει τον Άγιο Διάκονο Φίλιππο, προστάτη των σιδηροδρομικών.
Ο ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ πραγματοποίησε εκδήλωση για να τιμήσει τον Άγιο Διάκονο Φίλιππο, προστάτη των σιδηροδρομικών.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Money Drop: Το απόλυτο παιχνίδι γνώσεων επιστρέφει απόψε στις 23:50 στον Alpha!
Money Drop: Το απόλυτο παιχνίδι γνώσεων επιστρέφει απόψε στις 23:50 στον Alpha!
Η «Νύχτα αποκαλύψεων» και οι «Αποκαλύψεις» στην κορυφή της τηλεθέασης τον Οκτώβριο
Η «Νύχτα αποκαλύψεων» και οι «Αποκαλύψεις» στην κορυφή της τηλεθέασης τον Οκτώβριο
Το MEGA διατήρησε, και τον Οκτώβριο, την πρωτοκαθεδρία του στην ενημέρωση.
Το MEGA διατήρησε, και τον Οκτώβριο, την πρωτοκαθεδρία του στην ενημέρωση.
Κατερίνα Καινούργιου για το «Don’t Forget The Lyrics»: Δεν το παρακολουθείς με ευχαρίστηση...
Κατερίνα Καινούργιου για το «Don’t Forget The Lyrics»: Δεν το παρακολουθείς με ευχαρίστηση...
Να μ' αγαπάς: Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια
Να μ' αγαπάς: Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια