Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις Φυτείες, η εκδήλωση διαμαρτυρία ενάντια στο κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ στις Φυτείες. Την δημοτική αρχή εκπροσώπησε ο Δήμαρχος Γιάννης Τριανταφυλλάκης και ο Αντιδήμαρχος Φυτειών Ιωάννης Φλωρόπουλος, παραβρέθηκαν ο βουλευτής Σύριζα Αιτ/νιας Μίλτος Ζαμπάρας ο πρόεδρος της Τ/Κ Κώστας Μήτας, ο εφημέριος του χωριού π.Γεώργιος Φλώρος, η Αντιδήμαρχος Ακτίου Βόνιτσας Αθηνά Καρέλου, μαθητές λυκείου και Γυμνασίου, εκπρόσωποι Συλλόγων και πλήθος κόσμου...

ximeronews

Διαβάστε Περισσότερα...