2025-11-16 21:11:47
Η νέα ενημερωτική εκπομπή «Πολιτική κουζίνα», με τη

Γεωργία Σκιτζή και τη Γεωργία Σαδανά, κάνει πρεμιέρα αύριο, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, στις 20:00 και θα μεταδίδεται καθημερινά την ίδια ώρα στο ΕΡΤnews, παρουσιάζοντας όσα συνήθως μένουν στο σκοτάδι του πολιτικού παρασκηνίου.

Ποια είναι η αλήθεια πίσω από τις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή μας; Τι συμβαίνει όταν οι κάμερες σβήνουν και οι πόρτες κλείνουν;

Οι αθέατες όψεις, τα παιχνίδια εξουσίας και το παρασκήνιο των γεγονότων που σφραγίζουν τις πολιτικές εξελίξεις.

Η εκπομπή φωτίζει όσα μένουν σκόπιμα στη σκιά και μετατρέπει κάθε ερώτημα σε αποκαλυπτική απάντηση.

Η «Πολιτική κουζίνα» έρχεται για να φέρει στο φως τα μυστικά των άγνωστων πολιτικών «συνταγών».

«Πολιτική κουζίνα», με τη Γεωργία Σκιτζή και τη Γεωργία Σαδανά. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή στις 20:00, στο ΕΡΤnews.







Πηγή: tvnea.com
