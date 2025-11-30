2025-11-30 12:06:40
Φωτογραφία για «Ο Δικαστής»: Τι θα δούμε σήμερα στην νέα ώρα μετάδοσης;
Ένας άμεμπτος δικαστής και ένα οδυνηρό δίλημμα…                                                                                    

Μια εσωτερική πάλη ανάμεσα στο καθήκον και την πατρική αγάπη…                                                     

Μετά την ηθική συντριβή, η πυξίδα δεν δείχνει πια κανέναν δρόμο, μόνο αδιέξοδα …             

Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», που είναι βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ  «Your Honor», έρχεται στον ΑΝΤ1 απόψε στις 22:45.  

 

ΠΩΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Επεισόδιο 9

Η ανατίναξη του βενζινάδικου, μπροστά στα μάτια του Δικαστή, σηματοδοτεί την έναρξη του πολέμου μεταξύ των μαφιόζων, με την Όλγα να προσπαθεί μάταια να ελέγξει την κατάσταση. Από την άλλη η Κλέλια, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, αντιλαμβάνεται σύντομα πως ο Τάσος διακινδυνεύει τη ζωή του, προκειμένου να προστατευτεί ο πραγματικός ένοχος και προσπαθεί να τον κάνει ν’ αλλάξει γνώμη. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, η Κλέλια να έρθει πραγματικά πολύ κοντά με τον Δικαστή, που στην προσπάθειά του να την ελέγξει, δεν διστάζει πια να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο. Τη λάθος στιγμή όμως, ένα απρόσμενο τηλεφώνημα θα ταράξει κι άλλο την κατάσταση. 

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης 25άρας πισίνας στην ΕΡΤ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης 25άρας πισίνας στην ΕΡΤ
IQ 160: Τι θα δούμε στo 7ο επεισόδιο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
IQ 160: Τι θα δούμε στo 7ο επεισόδιο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ: Τι θα δούμε στo 9ο επεισόδιο
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ: Τι θα δούμε στo 9ο επεισόδιο
IQ 160: Τι θα δούμε στo 7ο επεισόδιο
IQ 160: Τι θα δούμε στo 7ο επεισόδιο
Όσα θα δούμε απόψε στο 10ο επεισόδιο του «The Roadshow»
Όσα θα δούμε απόψε στο 10ο επεισόδιο του «The Roadshow»
Grand Hotel: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
Grand Hotel: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
«Το σόι σου»: Ένα ακόμη απολαυστικό, διπλό επεισόδιο - Τι θα δούμε απόψε;
«Το σόι σου»: Ένα ακόμη απολαυστικό, διπλό επεισόδιο - Τι θα δούμε απόψε;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η μούχλα του Τσερνόμπιλ που «τρέφεται» με ακτινοβολία – Πώς μπορεί να φανεί χρήσιμη
Η μούχλα του Τσερνόμπιλ που «τρέφεται» με ακτινοβολία – Πώς μπορεί να φανεί χρήσιμη
«Η Ελλάδα Ψηφίζει» συναντά δύο πολύ ξεχωριστές ομάδες
«Η Ελλάδα Ψηφίζει» συναντά δύο πολύ ξεχωριστές ομάδες
Διπλή δόση GNTM στο πρόγραμμα του Star - Προσδοκίες για άνοδο τηλεθέασης
Διπλή δόση GNTM στο πρόγραμμα του Star - Προσδοκίες για άνοδο τηλεθέασης
10 ομορφότεροι σιδηροδρομικοί σταθμοί στον κόσμο - συμπεριλαμβανομένου ενός από τους πιο φωτογραφημένους όλων των εποχών
10 ομορφότεροι σιδηροδρομικοί σταθμοί στον κόσμο - συμπεριλαμβανομένου ενός από τους πιο φωτογραφημένους όλων των εποχών
Black Friday: ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΑΤΩΝ 24% ΜΕ ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ WEBSITES-– 1 στα 11 εEINAI KAKOBOYLO
Black Friday: ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΑΤΩΝ 24% ΜΕ ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ WEBSITES-– 1 στα 11 εEINAI KAKOBOYLO