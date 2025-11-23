2025-11-23 09:35:17

Ένας άμεμπτος δικαστής και ένα οδυνηρό δίλημμα Μια εσωτερική πάλη ανάμεσα στο καθήκον και την πατρική αγάπη…



Μετά την ηθική συντριβή, η πυξίδα δεν δείχνει πια κανέναν δρόμο, μόνο αδιέξοδα …



Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», έρχεται στον ΑΝΤ1 κάθε Κυριακή στις 21:45.



ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:45



Επεισόδιο 8



Ο Δικαστής, προσπαθώντας να προστατεύσει τον Άλκη, κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη στον Νώντα. Την ίδια ώρα, η Αθηνά πιέζει τον Μανώλη για εκδίκηση και ο Τάσος δέχεται μια καλή προσφορά, προκειμένου να μη μιλήσει ποτέ για ό,τι πραγματικά έχει συμβεί. Παράλληλα, η Λέττα είναι αποφασισμένη να αποκαλύψει την αλήθεια για το τροχαίο, ενώ η Σόνια ανακαλύπτει έκπληκτη τη σύνδεση του αυτοκινήτου της κόρης της, με το τροχαίο ατύχημα. Και ενώ ο Άλκης αρχίζει να επικοινωνεί με την Άννα, αγνοώντας τη Φραντζέσκα, ο Δράκος δέχεται το πρώτο ξέσπασμα της οργής του Σταβέρη, που διψάει για εκδίκηση.



