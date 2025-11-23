2025-11-23 09:35:17
Φωτογραφία για Ο Δικαστής σήμερα σε νέα ώρα - Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;
Ένας άμεμπτος δικαστής και ένα οδυνηρό δίλημμα Μια εσωτερική πάλη ανάμεσα στο καθήκον και την πατρική αγάπη…

Μετά την ηθική συντριβή, η πυξίδα δεν δείχνει πια κανέναν δρόμο, μόνο αδιέξοδα …

Η νέα δραματική σειρά «Ο Δικαστής», βασισμένη στο βραβευμένο σίριαλ «Your Honor», έρχεται στον ΑΝΤ1 κάθε Κυριακή στις 21:45.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:45

Επεισόδιο 8

Ο Δικαστής, προσπαθώντας να προστατεύσει τον Άλκη, κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη στον Νώντα. Την ίδια ώρα, η Αθηνά πιέζει τον Μανώλη για εκδίκηση και ο Τάσος δέχεται μια καλή προσφορά, προκειμένου να μη μιλήσει ποτέ για ό,τι πραγματικά έχει συμβεί. Παράλληλα, η Λέττα είναι αποφασισμένη να αποκαλύψει την αλήθεια για το τροχαίο, ενώ η Σόνια ανακαλύπτει έκπληκτη τη σύνδεση του αυτοκινήτου της κόρης της, με το τροχαίο ατύχημα. Και ενώ ο Άλκης αρχίζει να επικοινωνεί με την Άννα, αγνοώντας τη Φραντζέσκα, ο Δράκος δέχεται το πρώτο ξέσπασμα της οργής του Σταβέρη, που διψάει για εκδίκηση.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωινή «μάχη» τηλεθέασης: Στην κορυφή το Mega Σαββατοκύριακο
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή «μάχη» τηλεθέασης: Στην κορυφή το Mega Σαββατοκύριακο
Το TractioN για κάνει για 9η χρονιά στο Star
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το TractioN για κάνει για 9η χρονιά στο Star
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Όσα θα δούμε το Σάββατο στο 9ο επεισόδιο του «The Roadshow»
Όσα θα δούμε το Σάββατο στο 9ο επεισόδιο του «The Roadshow»
Φως στο τούνελ: Τι θα δούμε σήμερα στην εκπομπή;
Φως στο τούνελ: Τι θα δούμε σήμερα στην εκπομπή;
Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates
Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε σήμερα στο σημερινό επεισόδιο;
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε σήμερα στο σημερινό επεισόδιο;
«Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ»: Θα αναγκαστεί να πει την αλήθεια;
«Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ»: Θα αναγκαστεί να πει την αλήθεια;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωτιά για το The Voice στο prime time του Σαββάτου
Πρωτιά για το The Voice στο prime time του Σαββάτου
Gov.gr Wallet ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΜΑΖΙ ΜΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Gov.gr Wallet ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΜΑΖΙ ΜΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Ένα βοτανικό φαρμακείο στο ερμάριο της κουζίνας μας
Ένα βοτανικό φαρμακείο στο ερμάριο της κουζίνας μας
Χριστουγεννιάτικο τζάκι. Πρακτικές προτάσεις για όμορφο στολισμό.
Χριστουγεννιάτικο τζάκι. Πρακτικές προτάσεις για όμορφο στολισμό.
"Βάρκα στο γιαλό" από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής