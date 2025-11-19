2025-11-19 15:35:48
Φωτογραφία για «Νύχτα αποκαλύψεων»: Αποκαλύψεις για το κύκλωμα που εξαπατούσε «επενδυτές» - Άγνωστα στοιχεία για το τροχαίο δυστύχημα του Παντελίδη
Κάθε Τετάρτη τα μεσάνυχτα, ο Πέτρος Κουσουλός αναζητά την πραγματική εικόνα. Μέσα από σκληρή έρευνα, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συγκλονιστικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες, φωτίζει ό,τι έχει μείνει στο σκοτάδι. Χωρίς εντυπωσιασμούς, αλλά με ουσιαστικό λόγο και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, σπάει την αλυσίδα της σιωπής και δίνει φωνή σε όσα δεν τολμούν να ειπωθούν.

Γιατί η αλήθεια δεν χάνεται ποτέ. Απλώς περιμένει να την ανακαλύψεις.

Απόψε στις 24:00, η «Νύχτα αποκαλύψεων» προβαίνει σε συνταρακτικές αποκαλύψεις για το κύκλωμα, το οποίο εξαπατούσε «επενδυτές» στο καζίνο και τους αποσπούσε τεράστια ποσά. Το modus operandi, τα «διάσημα» θύματα και τα ηγετικά στελέχη, που προφυλακίστηκαν. Πλούσιο ρεπορτάζ και μαρτυρίες, που βγαίνουν για πρώτη φορά στη δημοσιότητα.

Παράλληλα, η εξάρθρωση του κυκλώματος φέρνει στο φως άάγνωστες λεπτομέρειες και στοιχεία για το τροχαίο δυστύχημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο, πριν από 9 χρόνια. Το τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, που στοίχισε τη ζωή στον τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη, το 2016. Η τελευταία παρτίδα πόκερ του δημοφιλούς καλλιτέχνη, οι συνθήκες του δυστυχήματος και η εμπλοκή του κυκλώματος. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις, που ανατρέπουν όσα ήταν γνωστά μέχρι σήμερα.

Στο πάνελ της εκπομπής, αναλύουν ειδικοί και πρωταγωνιστές της υπόθεσης.

«Νύχτα αποκαλύψεων», με τον Πέτρο Κουσουλό, απόψε στις 24:00

Πηγή: tvnea.com
«GRAND HOTEL»: Ο Πέτρος δεν έχει λάβει απάντηση από την Αλίκη και μπαίνει σε μεγάλη ανησυχία
«GRAND HOTEL»: Ο Πέτρος δεν έχει λάβει απάντηση από την Αλίκη και μπαίνει σε μεγάλη ανησυχία
Μια νύχτα μόνο: Το MEGA προσθέτει ακόμη μία μέρα προβολής
Μια νύχτα μόνο: Το MEGA προσθέτει ακόμη μία μέρα προβολής
