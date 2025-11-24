





Ο Άρης δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη που θα τον γυρίσει στο παρελθόν που προσπαθεί να ξεχάσει: φτάνει στο Grand Hotel ο πατέρας του, Ηρακλής Δανέζης… Την ίδια ώρα, ο Πέτρος, με τη βοήθεια της Μαρίνας, καλεί στο Grand Hotel και ζητάει να μιλήσει με την Αλίκη. Για άλλη μια φορά, τα σχέδια της Κυβέλης ναυαγούν όταν μαθαίνει πως τα πράγματα με την προίκα του Ιορδάνη δεν είναι έτσι όπως τα φανταζόταν.

Ο Άρης είναι πολύ αναστατωμένος από την επίσκεψη του πατέρα του, καθώς ξυπνάνε στο μυαλό του εφιάλτες του παρελθόντος… Μάταια η Αλίκη προσπαθεί να τον στηρίξει, καθώς εκείνος δεν είναι σε θέση να συζητήσει με κανέναν. Ο Πέτρος δεν σταματάει να σκέφτεται την Αλίκη. Εκείνη ανυποψίαστη έρχεται πιο κοντά με τον Άρη που καταρρακωμένος της εκμυστηρεύεται πώς σκοτώθηκε ο αδερφός του από δικό του λάθος.

Μετά το φιλί του με την Αλίκη, ο Άρης συνειδητοποιεί ότι ο έρωτάς του γι’ αυτήν δεν έχει κανένα μέλλον, καθώς αισθάνεται ότι προδίδει τον φίλο του, αλλά και βάζει την Αλίκη σε κίνδυνο

. Αποφασίζει να φύγει για πάντα από το Grand Hotel, αφήνοντας ένα αποχαιρετιστήριο γράμμα στην Αλίκη. Ο Ρήγας, σίγουρος ότι η Αλίκη έχει εραστή, την ακολουθεί παντού. Η Φρίντα ανακαλύπτει το γράμμα του Άρη, την ίδια στιγμή που η Αλίκη λαμβάνει ένα μήνυμα πιστεύοντας ότι είναι από εκείνον…

Η Αλίκη συγκρούεται με τον Ρήγα και λίγο αργότερα εξαφανίζεται, αφήνοντας πίσω της ένα ύποπτο σημείωμα. Η Μέλινα, εξοργισμένη από τις αποκαλύψεις της Ελένης, διώχνει τον Χατζημήτρο με τον χειρότερο τρόπο και αφοσιώνεται στον προεκλογικό αγώνα του Χαραλάμπη.







GRAND HOTEL: ΔΕΥΤΕΡΑ (ΔΙΠΛΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ), ΤΡΙΤΗ, ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 21:00

Πηγή: tvnea.com