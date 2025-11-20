Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός όταν υπάρχουν κατοικίδια στο σπίτι χρειάζεται λίγη περισσότερη προσοχή, χωρίς αυτό να σημαίνει εκπτώσεις στη γιορτινή ατμόσφαιρα. Με σωστές επιλογές υλικών και τοποθέτησης μπορείτε να δημιουργήσετε ένα όμορφο, ζεστό και ταυτόχρονα ασφαλές περιβάλλον για όλους.

Ο βαθμός απαιτούμενης προσοχής εξαρτάται τόσο από τον χαρακτήρα και την γενική συμπεριφορά κάθε ζώου, τον χρόνο που βρίσκεται μόνο του στο σπίτι όσο κυρίως από τον χρόνο της συγκατοίκησης στον συγκεκριμένο χώρο, αφού ασφαλώς για κατοικίδια που αυτά θα είναι τα πρώτα χριστούγεννα που θα περάσετε μαζί καλό είναι να είστε περισσότερο προσεκτικοί και επιφυλακτικοί για τις αντιδράσεις τους απέναντι στα στολίδια σας.

1. Ασφαλές χριστουγεννιάτικο δέντρο Σταθερή βάση Επιλέξτε μια βαριά, αντιολισθητική βάση που δεν μετακινείται εύκολα. Αν χρειαστεί, στερεώστε το δέντρο από ένα σταθερό σημείο στον τοίχο με πετονιά. Τα κάθε μορφής επιτοίχια δέντρα, τοποθετημένα στο κατάλληλο ύψος, είναι η ασφαλέστερη επιλογή. Θέση δέντρου Τοποθετήστε το δέντρο σε όποιο σημείο θεωρείτε ότι το ζώο δεν έχει εύκολη πρόσβαση ή γενικά δεν προτιμά να κάθεται. Αποφύγετε σημεία όπου μπορούν να σκαρφαλώσουν εύκολα (π.χ. δίπλα σε καναπέ). 2. Επιλογή στολιδιών που δεν σπάνε Προτιμήστε υφασμάτινα, ξύλινα ή μεταλλικά στολίδια αντί για γυάλινα. Αποφύγετε πολύ μικρά αντικείμενα που μπορούν να καταποθούν. Αποφύγετε στολίδια με πούπουλα, προκαλούν έντονο ενδιαφέρον σε γάτες. Στολίδια στις χαμηλές σειρές Κρεμάστε τα πιο ανθεκτικά στολίδια στα χαμηλά κλαδιά. Τα πιο εύθραυστα τοποθετείστε τα ψηλά και στο εσωτερικό του δέντρου.3. Φωτάκια με ασφάλεια Χρησιμοποιήστε φωτάκια led που δεν θερμαίνονται. Περάστε τα καλώδια πίσω από έπιπλα ή καλύψτε τα με προστατευτικά.Χρησιμοποιείστε φώτα με χρονοδιακόπτη και ορίστε αυτόματο κλείσιμο–άναμμα ώστε να μη μένουν αναμμένα όταν λείπετε. 4. Φιλικά προς τα κατοικίδια στολίδια & φυτά Αποφύγετε τα τοξικά φυτά Ποϊνσέτια (Αλεξανδρινά) Γκι Ασφαλείς επιλογές Γιρλάντες από ύφασμα ή χαρτί. Στολίδια και στοιχεία από φυσικά υλικά: ξύλο, καρύδια, πορτοκάλια, κανέλα.5. Διακόσμηση σπιτιού χωρίς κινδύνους Σημεία που πρέπει να προσέξετε Κεριά — χρησιμοποιήστε LED κεριά για ασφάλεια. Τραβήγματα υφασμάτων — αποφύγετε βαριές γιρλάντες πάνω σε κουρτίνες και γενικά κρεμαστά στοιχεία σε ύψος που τα ζώα μπορούν να φτάσουν εύκολα. Τραπεζάκια — μην αφήνετε μικρά διακοσμητικά που μπορεί να καταποθούν ούτε γυάλινα γυαλιστερά αντικείμενα. Δημιουργήστε “pet-safe” γωνιά

Ένα μικρό καλάθι με παιχνίδια ή μια άνετη κουβέρτα σε μια ζεστή γωνιά βοηθάει τα κατοικίδια να ασχοληθούν με κάτι δικό τους, αντί να παίζουν με τον στολισμό.



Σε καμιά περίπτωση μην αλλάξετε το σημείο που το ζώο συνηθίζει να κάθεται για να τοποθετήσετε εκεί το δέντρο. Αυτό από μόνο του θα γίνει αιτία ...πολέμου :)

6. Πρακτικά tips Ψεκάστε το κάτω μέρος του δέντρου με ειδικά απωθητικά σπρέι που θα βρείτε σε όλα τα pet shop. Αποφύγετε την έντονη επίπληξη — δημιουργεί περισσότερο άγχος και ...ζήλεια, αν το ζώο θεωρήσει ότι προτιμάτε τον ...στολισμό από εκείνο :) οι αντιδράσεις του θα χειροτερέψουν.





soulouposeto