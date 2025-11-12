Ο Χάρης Λεμπιδάκης βρέθηκε καλεσμένος στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, λίγο μετά την αποχώρησή του από την εκπομπή του ΣΚΑΪ «Το ’χουμε».Η εμφάνισή του ήρθε λίγες ημέρες αφότου ο δημοσιογράφος επιβεβαίωσε, μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να αποχωρεί από την εκπομπή.«Ένας λόγος που θεωρώ πολύ επιτυχημένη τη σύμπραξή μου με τον ΣΚΑΙ, έβαλα ένα challenge με τον εαυτό μου και άκουγα την καραμέλα ότι δεν τον νοιάζουν τα νούμερα και ότι δεν μπορεί να φέρει τους καλεσμένους, εκ του αποτελέσματος φάνηκε (σσ το αντίθετο). Δούλεψα σε αυτή την εκπομπή και νιώθω υπερήφανος. Κατάφερα σε δύο μήνες να φέρω 60 συνεντεύξεις. Ήταν προς όφελος της εκπομπής, δεν το έκανα για την πάρτη μου.Την Τετάρτη το πρωί έκανα ένα ραντεβού με την κ. Μαραγκουδάκη. Ήθελα να πάω να συζητήσω μαζί της και να μου πει την άποψή της για ένα δικό μου πρότζεκτ στην Αμερική. Για το πώς θα μπορούσε να συμβαδίσει την εκπομπή. Δεν με άφησε να ολοκληρώσω την σκέψη μου. Εγώ μιλούσα από την αρχή στην εκπομπή τι δεν μου άρεσε στην εκπομπή. Κοιτάμε την επιτυχία, να κοιτάξουμε και την αποτυχία. Μου είπε η Άλκηστις μήπως το λήξουμε αλλά να μιλήσω με τον Κώστα. Κάνουμε την εκπομπή, πάω στον Κώστα και του λέω “θα γίνουν αλλαγές; Έχεις κάποιο πρόβλημα με εμένα;”. Φεύγω από το ραντεβού και δυο ώρες μετά βγαίνει το δημοσίευμα».«Εκ του αποτελέσματος, το μόνο πράγμα που με έχει στεναχωρήσει από τον Κώστα είναι ότι δεν μου είπε την αλήθεια. Όπως με διεκδίκησε με έναν καφέ και είπα αμέσως “ναι”, θα μπορούσε να μου πει ότι κάνουν περικοπές. Βγήκα στην Κατερίνα και ήμουν πολύ προσεκτικός. Όταν διάβασα για απομάκρυνση, δεν με πήρε κανείς τηλέφωνο. Με έπαιρναν όλοι οι δημοσιογράφοι και μου μετέφεραν διαφορετικά ρεπορτάζ και με ενόχλησε. Αν είμαι ανεπαρκής διώξτε με! Και τη Δευτέρα το πρωί δεν πήγα στο Γαλάτσι, μίλησα με την Άλκηστις, με ευχαρίστησαν οι ιθύνοντες τηλεφωνικά και θεωρώ ότι τους έφυγε ένας βραχνάς.Είναι μια απόφαση και του Κώστα και του καναλιού. Η εκπομπή βάλλεται από παντού. Είμαστε έρμαια των θυμών και δεν ξέραμε αν έπρεπε να επιτεθούμε ή όχι. Υπήρχαν διαρροές από την εκπομπή μας. Δεν σημαίνει ότι το έκανε ο Κώστας. Αν ήταν το Σαββατοκύριακο ίσως να είχε την επιτυχία που είχε στο MEGA. Η εκπομπή μας δεν έβγαζε κακό περιεχόμενο!».Ο δημοσιογράφος μίλησε και για την επικοινωνία με τον Κώστα Τσουρό.«Είναι λάθος και στεναχωριέμαι που δεν είμαι εκεί. Επειδή βλέπω την εκπομπή, με στεναχωρεί ότι αυτό που έπρεπε να γίνει από το πρώτο 20ημερο, έγινε τώρα. Και δεν είμαι τώρα εκεί που το κάναμε μαζί, ανθρώπινα. Ο Κώστας δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Επειδή θα περάσω από το κανάλι, θα πάω να τον δω.Επειδή είναι μια τρίτη αποχώρηση που κάνω, διαφέρει με τις προηγούμενες δύο. Εδώ ήταν ένα επαγγελματικό κομμάτι. Δεν θα ήμουν εδώ εάν είχα προσβάλει το τηλεοπτικό σταθμό που με τίμησε και τον Κώστα Τσουρό και με τίμησε. Δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα, είμαι εκτός εκπομπής και χαίρομαι που την υπηρέτησα. Ο Κώστας είναι ένας καλός δημοσιογράφος και παρουσιαστής της νέας γενιάς. Πρέπει να πατήσει πόδι και να μην βάλλεται από δεξιά και αριστερά. Επηρεάζεται αλλά ήταν επαγγελματίας. Δεν είναι κακό παιδί ο Κώστας. Δεν μου είπε την απόφαση το κανάλι, όμως, άρα διευκόλυνέ με!Δεν υπήρχε περίπτωση να βγω και να αδειάσω από εκεί που πήρα χρήματα, το κανάλι και τον Κώστα. Ήδη μου έκανε πρόταση όποτε θελήσω να κάνω τα ταξιδιωτικά, να συζητήσω μαζί τους».Πηγή: tvnea.com