2025-11-20 00:35:33
-. σύμφυτο – από τους ελληνικούς ναούς στα πεδία των μαχών, το βότανο που συγκολλά τα οστά!
Αν τα βότανα είχαν προφίλ στο LinkedIn, η επικεφαλίδα του σύμφυτου θα έγραφε – ειδικό στην επούλωση των πληγών,
στην γενική συντήρηση των ιστών,
στην θεραπεία των καταγμάτων των οστών – συντελεί στην σύμφυση (εξ ού και σύμφυτο, η ομορφιά της γλώσσας μας*) στην ένωση, στην συγκόλληση του σπασμένου οστού!
Στην βοτανική παράδοση, στα αγγλόφωνα εγχειρίδια, το σύμφυτο είναι γνωστό και ως knitbone ή boneset.
Το σύμφυτο/Symphytum officinale χρησιμοποιείται στην βοτανοθεραπεία εδώ και 3500 χρόνια περίπου.
Για τους Έλληνες και τους Ρωμαίους, το σύμφυτο ήταν απολύτως αναγκαίο, το βότανο που συνέστηνε και ο Πλήνιος ο πρεσβύτερος!
...συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/otan-me-rotisan-ntina-poia-epikefalida-tha-evazes-gia-to-symfyto-eipa/
Αν τα βότανα είχαν προφίλ στο LinkedIn, η επικεφαλίδα του σύμφυτου θα έγραφε – ειδικό στην επούλωση των πληγών,
στην γενική συντήρηση των ιστών,
στην θεραπεία των καταγμάτων των οστών – συντελεί στην σύμφυση (εξ ού και σύμφυτο, η ομορφιά της γλώσσας μας*) στην ένωση, στην συγκόλληση του σπασμένου οστού!
Στην βοτανική παράδοση, στα αγγλόφωνα εγχειρίδια, το σύμφυτο είναι γνωστό και ως knitbone ή boneset.
Το σύμφυτο/Symphytum officinale χρησιμοποιείται στην βοτανοθεραπεία εδώ και 3500 χρόνια περίπου.
Για τους Έλληνες και τους Ρωμαίους, το σύμφυτο ήταν απολύτως αναγκαίο, το βότανο που συνέστηνε και ο Πλήνιος ο πρεσβύτερος!
...συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/otan-me-rotisan-ntina-poia-epikefalida-tha-evazes-gia-to-symfyto-eipa/
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΤο ΙΒ θα είναι η πίσω πόρτα για τα Δημόσια Πανεπιστήμια;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ