Φωτογραφία για όταν με ρώτησαν – ντίνα ποια επικεφαλίδα θα έβαζες για το σύμφυτο; είπα…
-. σύμφυτο – από τους ελληνικούς ναούς στα πεδία των μαχών, το βότανο που συγκολλά τα οστά!

Αν τα βότανα είχαν προφίλ στο LinkedIn, η επικεφαλίδα του σύμφυτου θα έγραφε – ειδικό στην επούλωση των πληγών,

στην γενική συντήρηση των ιστών,

στην θεραπεία των καταγμάτων των οστών – συντελεί στην σύμφυση (εξ ού και σύμφυτο, η ομορφιά της γλώσσας μας*) στην ένωση, στην συγκόλληση του σπασμένου οστού!

Στην βοτανική παράδοση, στα αγγλόφωνα εγχειρίδια, το σύμφυτο είναι γνωστό και ως knitbone ή boneset. 

Το σύμφυτο/Symphytum officinale χρησιμοποιείται στην βοτανοθεραπεία εδώ και 3500 χρόνια περίπου.

Για τους Έλληνες και τους Ρωμαίους, το σύμφυτο ήταν απολύτως αναγκαίο, το βότανο που συνέστηνε και ο Πλήνιος ο πρεσβύτερος!

...συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/otan-me-rotisan-ntina-poia-epikefalida-tha-evazes-gia-to-symfyto-eipa/
