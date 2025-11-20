2025-11-20 00:35:33

-. σύμφυτο – από τους ελληνικούς ναούς στα πεδία των μαχών, το βότανο που συγκολλά τα οστά!



Αν τα βότανα είχαν προφίλ στο LinkedIn, η επικεφαλίδα του σύμφυτου θα έγραφε – ειδικό στην επούλωση των πληγών,



στην γενική συντήρηση των ιστών,



στην θεραπεία των καταγμάτων των οστών – συντελεί στην σύμφυση (εξ ού και σύμφυτο, η ομορφιά της γλώσσας μας*) στην ένωση, στην συγκόλληση του σπασμένου οστού!



Στην βοτανική παράδοση, στα αγγλόφωνα εγχειρίδια, το σύμφυτο είναι γνωστό και ως knitbone ή boneset.



Το σύμφυτο/Symphytum officinale χρησιμοποιείται στην βοτανοθεραπεία εδώ και 3500 χρόνια περίπου.



Για τους Έλληνες και τους Ρωμαίους, το σύμφυτο ήταν απολύτως αναγκαίο, το βότανο που συνέστηνε και ο Πλήνιος ο πρεσβύτερος!



...συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/otan-me-rotisan-ntina-poia-epikefalida-tha-evazes-gia-to-symfyto-eipa/



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ