Φωτογραφία για Gov.gr Wallet ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΜΑΖΙ ΜΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Oι πολίτες μέσω του Gov.gr Wallet εκδίδουν ψηφιακό έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους, όπως έχει καταχωρισθεί στο «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Στο Gov.gr Wallet μπορούν από σήμερα, 21 Νοεμβρίου, οι πολίτες να προσθέτουν την ψηφιακή «εικόνα» ιδιόκτητου ακινήτου. Με τον τρόπο αυτό, αποκτούν άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν στα ακίνητά τους. Πιο συγκεκριμένα, οι πολίτες εισέρχονται στο Gov.gr Wallet και μέσω της επιλογής «Τα ακίνητά μου» εκδίδουν ψηφιακό έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους, όπως έχει καταχωρισθεί στο «Ελληνικό Κτηματολόγιο». 

 Οι πολίτες για κάθε ακίνητο ιδιοκτησίας του βρίσκουν στο Gov.gr Wallet τις ακόλουθες πληροφορίες: Απόσπασμα χάρτη με τα όρια του γεωτεμαχίου (polygon). Τον μοναδικό Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) και τα στοιχεία που υποδεικνύουν ύπαρξη κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας. Αναλυτικά στοιχεία διεύθυνσης (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Νομός, ΟΤΑ, Τοπωνύμιο). Όροφο, εμβαδόν, μερίδιο κυριότητας και ονομασία ακινήτου στον αντίστοιχο τίτλο. Τα δεδομένα αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας από το «Ελληνικό Κτηματολόγιο»
. Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες μόνο για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί «σε λειτουργία» από το «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Μεταβολή στοιχείων Οι πολίτες σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων του ακινήτου, όπως για παράδειγμα αγορά ή αλλαγή καθεστώτος ιδιοκτησίας, μπορούν να ανανεώσουν το ψηφιακό έγγραφο μέσω της επιλογής «Ανανέωση», υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές έχουν καταχωρισθεί στο «Ελληνικό Κτηματολόγιο». 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι «Τα ακίνητά μου» αποτελούν την 20η δυνατότητα που προστίθεται στο Gov.gr Wallet, το οποίο ήδη περιλαμβάνει 19 ψηφιακά έγγραφα και δυνατότητες: από την αποθήκευση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και της Άδειας Οδήγησης, έως την ψηφιακή ταυτοποίηση για την είσοδο των φιλάθλων, τον μηχανισμό επιβεβαίωσης ηλικίας για την αποτροπή πρόσβασης ανηλίκων σε προϊόντα αλκοόλ, καπνού και άτμισης, καθώς και την ενσωμάτωση της «Θυρίδας Πολίτη» και του Ψηφιακού Βοηθού «mAigov». Το Gov.gr Wallet εξελίσσεται σε βασικό σημείο αλληλεπίδρασης των πολιτών με το κράτος. Στόχος είναι, μέσω της συνεχούς ενίσχυσης των διαθέσιμων δυνατοτήτων, η διαρκής διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών και η παροχή φιλικών και ασφαλών ψηφιακών υπηρεσιών. Πηγή:ot.gr

