Με σαφές προβάδισμα κινήθηκε το Mega στη ζώνη των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών, καθώς η Κοινωνία Ώρα Mega κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας 22,2%. Η εκπομπή διατήρησε ισχυρή παρουσία και άφησε σε σημαντική απόσταση τους ανταγωνιστές της.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Happy Day του Alpha με 16,3%, ενώ στην τρίτη θέση ηταν το Σήμερα του ΣΚΑΪ με 8,6%. Πολύ κοντά ακολούθησε η Ώρα Ελλάδος στο Open με 8,4%.

Το Καλημέρα Ελλάδα του ΑΝΤ1 σημείωσε 7,8%, ενώ την πρωινή κατάταξη συμπλήρωσε το Νωρίς Νωρίς της ΕΡΤ1 με 2,2%.







Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μάχη της πρωινής ενημέρωσης παραμένει έντονη, με ξεκάθαρο όμως νικητή για την ημέρα το Mega.

