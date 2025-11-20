2025-11-20 10:46:02
Φωτογραφία για Πρωινός «πρωταθλητής» η Κοινωνία Ώρα Mega στο δυναμικό κοινό



Με σαφές προβάδισμα κινήθηκε το Mega στη ζώνη των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών, καθώς η Κοινωνία Ώρα Mega κατέκτησε την πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας 22,2%. Η εκπομπή διατήρησε ισχυρή παρουσία και άφησε σε σημαντική απόσταση τους ανταγωνιστές της.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Happy Day του Alpha με 16,3%, ενώ στην τρίτη θέση ηταν το Σήμερα του ΣΚΑΪ με 8,6%. Πολύ κοντά ακολούθησε η Ώρα Ελλάδος στο Open με 8,4%.

Το Καλημέρα Ελλάδα του ΑΝΤ1 σημείωσε 7,8%,  ενώ την πρωινή κατάταξη συμπλήρωσε το Νωρίς Νωρίς της ΕΡΤ1 με 2,2%.



Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μάχη της πρωινής ενημέρωσης παραμένει έντονη, με ξεκάθαρο όμως νικητή για την ημέρα το Mega.



Πηγή: tvnea.com
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Ποιος κέρδισε το δυναμικό κοινό;
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Ποιος κέρδισε το δυναμικό κοινό;
Νέα δρομολόγια Προαστιακού Αθηνών από το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Νέα δρομολόγια Προαστιακού Αθηνών από το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Αλλάζει προγραμματισμό και το HOTΕΛ ΕΛVIRA στο MEGA
Αυτό το show έρχεται τον Δεκέμβριο στην συχνότητα του MEGA
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Ποιος κέρδισε το δυναμικό κοινό;
MEGA NEWS: Τo Νέο Πρόγραμμα του 24ωρου Ενημερωτικού καναλιού της Alter Ego Media
Μια νύχτα μόνο: Το MEGA προσθέτει ακόμη μία μέρα προβολής
Μεσημεριανή ζώνη – Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης ο Κουσουλός
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/11/2025)
ΕΦΚΑ: Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025
«Είμαι ένα τρένο μ’ άδεια βαγόνια, που πάει κι έρχεται…»
MEGA NEWS: Τo Νέο Πρόγραμμα του 24ωρου Ενημερωτικού καναλιού της Alter Ego Media
