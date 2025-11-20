2025-11-20 10:46:02
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη – Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης ο Κουσουλός

  

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφηκαν στη μεσημεριανή ζώνη, με τις εκπομπές να δίνουν σκληρή μάχη για μια θέση στην κορυφή των προτιμήσεων του δυναμικού κοινού. Την πρωτιά της ημέρας κατέκτησαν οι «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, οι οποίες βρέθηκαν στην κορυφή του πίνακα με ποσοστό 10,2%.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Live You» του ΣΚΑΪ με 7,9%, ενώ η εκπομπή « Αλήθειες Με τη Ζήνα» σημείωσε 6,8%.

Από τον ΣΚΑΪ, η ταξιδιωτική εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κατέγραψε 5,5%, ενώ οι πιο ψυχαγωγικές παραγωγές της ζώνης κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα. Η εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» στο Open, αλλά και το γευστικό «POP Μαγειρική» της ΕΡΤ1 σημείωσαν από 3,9%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της μεσημεριανής τηλεοπτικής αναμέτρησης.

Η μεσημεριανή ζώνη αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με μικρές αλλά σημαντικές μετακινήσεις στα ποσοστά τηλεθέασης και συνεχείς ανατροπές στην κατάταξη.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/11/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/11/2025)
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Ποιος κέρδισε το δυναμικό κοινό;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Ποιος κέρδισε το δυναμικό κοινό;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (20/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (20/11/2025)
Prime time ζώνη : Στην κορυφή ο Εκατομμυριούχος
Prime time ζώνη : Στην κορυφή ο Εκατομμυριούχος
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (19/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (19/11/2025)
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Ποιος κέρδισε το δυναμικό κοινό;
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη – Ποιος κέρδισε το δυναμικό κοινό;
Prime Time: Ισόπαλοι στην κορυφή το Ράδιο Αρβύλα και η Εθνική
Prime Time: Ισόπαλοι στην κορυφή το Ράδιο Αρβύλα και η Εθνική
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΦΚΑ: Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025
ΕΦΚΑ: Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025
«Είμαι ένα τρένο μ’ άδεια βαγόνια, που πάει κι έρχεται…»
«Είμαι ένα τρένο μ’ άδεια βαγόνια, που πάει κι έρχεται…»
MEGA NEWS: Τo Νέο Πρόγραμμα του 24ωρου Ενημερωτικού καναλιού της Alter Ego Media
MEGA NEWS: Τo Νέο Πρόγραμμα του 24ωρου Ενημερωτικού καναλιού της Alter Ego Media
Η Formula 1 στον ΑΝΤ1 για τα επόμενα τρία χρόνια
Η Formula 1 στον ΑΝΤ1 για τα επόμενα τρία χρόνια
Εθνικοί Θησαυροί
Εθνικοί Θησαυροί