Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφηκαν στη μεσημεριανή ζώνη, με τις εκπομπές να δίνουν σκληρή μάχη για μια θέση στην κορυφή των προτιμήσεων του δυναμικού κοινού. Την πρωτιά της ημέρας κατέκτησαν οι «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, οι οποίες βρέθηκαν στην κορυφή του πίνακα με ποσοστό 10,2%.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Live You» του ΣΚΑΪ με 7,9%, ενώ η εκπομπή « Αλήθειες Με τη Ζήνα» σημείωσε 6,8%.

Από τον ΣΚΑΪ, η ταξιδιωτική εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κατέγραψε 5,5%, ενώ οι πιο ψυχαγωγικές παραγωγές της ζώνης κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα. Η εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» στο Open, αλλά και το γευστικό «POP Μαγειρική» της ΕΡΤ1 σημείωσαν από 3,9%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της μεσημεριανής τηλεοπτικής αναμέτρησης.

Η μεσημεριανή ζώνη αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με μικρές αλλά σημαντικές μετακινήσεις στα ποσοστά τηλεθέασης και συνεχείς ανατροπές στην κατάταξη.

