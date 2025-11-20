Ανακατατάξεις σημειώθηκαν χθες, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, στον πίνακα τηλεθέασης της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης, με ξεκάθαρη νικήτρια την εκπομπή «Buongiorno» στο MEGA. Το δυναμικό κοινό έδωσε στην εκπομπή 15,3%, ποσοστό που την έφερε στην κορυφή και μάλιστα με μικρή διαφορά από τη δεύτερη θέση.

Πολύ κοντά ακολούθησε η «Super Κατερίνα» στον Alpha, η οποία σημείωσε 14,7%, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει σταθερά μέσα στις κορυφαίες επιλογές των τηλεθεατών.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 με 9,2%, ενώ το «Breakfast@Star» περιορίστηκε στο 7,1%.

Στον ΣΚΑΪ, οι «Αταίριαστοι» κατέγραψαν 6,2%, ενώ στην ΕΡΤ1 το «Πρωί Αν Σε Είδον» σημείωσε 4,6%.

Τέλος, η εκπομπή «10 Παντού» στο Open κατέγραψε 3,3%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της χθεσινής τηλεοπτικής μάχης.

Η πρωινή ζώνη φαίνεται πως διαμορφώνεται δυναμικά, με μικρές αποστάσεις στις κορυφαίες θέσεις και πολλές εναλλαγές από ημέρα σε ημέρα, γεγονός που κάνει τον ανταγωνισμό ακόμη πιο ενδιαφέρον.

Πηγή: tvnea.com