Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.Πρωινή ενημερωτική ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Κοινωνία ώρα megaMEGA22,2% Happy dayAlpha16,3% ΣήμεραΣΚΑΪ8,6% Ώρα ελλάδοςOpen8,4% Καλημέρα ελλάδαANT17,8% Νωρίς νωρίςΕΡΤ12,2%Πρωινή ψυχαγωγική ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 BuongiornoMEGA15,3% Super κατερίναAlpha14,7% Το πρωινόANT19,2% Breakfast @ starStar7,1% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ6,2% Πρωί αν σε είδονΕΡΤ14,6% 10 παντούOpen3,3%Μεσημεριανή ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 ΑποκαλύψειςANT110,2% Live youΣΚΑΪ7,9% Αλήθειες με τη ζήναStar6,8% Όπου υπάρχει ελλάδαΣΚΑΪ5,5% Ώρα για ψυχαγωγίαOpen3,9% Ποπ μαγειρικήΕΡΤ13,9%Απογευματινή ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 The chaseMEGA18,5% DealAlpha18,1% Οικογενειακές ιστορίεςAlpha17% Live newsMEGA16,3% Τροχός της τύχηςStar15% Ελληνική ταινίαΣΚΑΪ8,3% Rouk zouk (επανάληψη)ANT17,8% Cash or trashStar7,4% 5x5 celebrityANT16,1% Στούντιο 4ΕΡΤ17,6% Διαχωρίζω τη θέση μουΣΚΑΪ7,8% Καθαρές κουβέντεςOpen2,9% Το 'χουμεΣΚΑΪ2,2%Prime timeΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Οι BoomersANT116,6% Μια νύχτα μόνοMEGA16,5% Να μ' αγαπάςAlpha14,1% Άγιος έρωταςAlpha12,6% Το σπίτι δίπλα στο ποτάμιAlpha13,4% Η γη της ελιάςMEGA13,4% ΦάρμαStar11,8% Grand hotelANT111% Τότε και τώραΣΚΑΪ10,1% Παιχνίδια εκδίκησηςANT17,6% Ελληνική ταινίαΕΡΤ15,3% Το παιδίΕΡΤ12,5% Καλά θα πάει εκεί αυτόΕΡΤ12,2% ΗλέκτραΕΡΤ11,6% Real viewOpen2,2%Late nightΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση 18-54 Νύχτα αποκαλύψεωνANT116% Ξένη ταινίαAlpha10,6% ΤαινίαStar5,6% Prime timeΣΚΑΪ4,3% Κοινωνία άνω κάτωOpen3,7%Πηγή: tvnea.com