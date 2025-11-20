2025-11-20 12:26:31
Φωτογραφία για Σύλληψη της Δήμητρας Ματσούκα για σειρά τροχονομικών παραβάσεων
Σοβαρό περιστατικό με πρωταγωνίστρια τη γνωστή ηθοποιό Δήμητρα Ματσούκα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, όταν αστυνομικοί της ΟΕΠΤΑ την σταμάτησαν σε μπλόκο στην περιοχή της Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ραντάρ κατέγραψε το όχημά της να κινείται με 97 χλμ./ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο όριο είναι 50 χλμ./ώρα.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η οδηγός κυκλοφορούσε χωρίς δίπλωμα, το οποίο είχε αφαιρεθεί από τις αρχές Οκτωβρίου λόγω παράνομης στάθμευσης, ενώ παράλληλα είχαν αφαιρεθεί και οι πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος.

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν υποβλήθηκε σε αλκοτέστ. Η μέτρηση έδειξε 0,38 mg αλκοόλ ανά λίτρο αίματος, τιμή που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο των 0,25 mg.

Η ηθοποιός προσήχθη στο Α’ Τμήμα Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία και σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Ακολούθως αναμένεται να μεταφερθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για σήμανση και στη συνέχεια στον Εισαγγελέα.

Πηγή: tvnea.com
