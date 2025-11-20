2025-11-20 12:26:31
Δυνατός ήταν ο ανταγωνισμός στην απογευματινή ζώνη της τηλεόρασης, με τα τηλεπαιχνίδια και τις ενημερωτικές εκπομπές να διεκδικούν με αξιώσεις την προσοχή του τηλεοπτικού κοινού. Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε το The Chase στο MEGA, καταγράφοντας 18,5%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυναμική του.

Σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε το Deal στον ALPHA με 18,1%, ενώ τις υψηλές επιδόσεις συνέχισαν οι Οικογενειακές Ιστορίες του ALPHA, που σημείωσαν 17%. Το ενημερωτικό Live News του MEGA κινήθηκε επίσης σε υψηλά επίπεδα, συγκεντρώνοντας 16,3%.

Στα τηλεπαιχνίδια, ο Τροχός της Τύχης του STAR κατέγραψε 15%, ενώ η ελληνική ταινία του ΣΚΑΪ περιορίστηκε στο 8,3%. Το Ρουκ Ζουκ σε επανάληψη στον ΑΝΤ1 σημείωσε 7,8%, πολύ κοντά στο Cash or Trash του STAR, που έκλεισε με 7,4%.

Το 5x5 Celebrity στον ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 6,1%, ενώ το Στούντιο 4 στην ΕΡΤ1 σημείωσε 7,6%. Στο ΣΚΑΪ, η εκπομπή Διαχωρίζω τη Θέση μου κατέγραψε 7,8%, ενώ οι Καθαρές Κουβέντες στο OPEN έφτασαν στο 2,9%. Τέλος, η εκπομπή Το Έχουμε στον ΣΚΑΪ περιορίστηκε στο 2,2%.

Με τα προγράμματα να κινούνται σε τόσο κοντινές αποδόσεις, η απογευματινή ζώνη αναδεικνύεται σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές της τηλεοπτικής ημέρας, με το κοινό να μοιράζεται ανάμεσα σε τηλεπαιχνίδια, ενημέρωση και ψυχαγωγία.



Πηγή: tvnea.com
