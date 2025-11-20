Σκληρές μάχες δόθηκαν το βράδυ της prime time ζώνης στο δυναμικό κοινό, με μικρές διαφορές στην κορυφή και έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα σε ψυχαγωγία και μυθοπλασία. Στην πρώτη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Οι Boomers» στον ANT1, σημειώνοντας 16,6% και κατακτώντας την κορυφή του πίνακα.

Πολύ κοντά, στη δεύτερη θέση, ακολούθησε η σειρά του Mega «Μια Νύχτα Μόνο» με 16,5%, αποδεικνύοντας πως το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει υψηλό.

Στα ίδια επίπεδα κινήθηκαν και δύο ακόμη σειρές:

«Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» (Alpha) – 13,4%

«Η Γη της Ελιάς» (Mega) – 13,4%

Καλή παρουσία είχε και η σειρά του Alpha «Να μ’ Αγαπάς», η οποία σημείωσε 14,1%, ενώ στο 12,6% βρέθηκε η σειρά του καναλιού «Άγιος Έρωτας».

Η «Φάρμα» στο Star κατέγραψε 11,8%, ενώ το «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 11%.

Πιο χαμηλές πτήσεις είχαν:

«Τότε και Τώρα» (ΣΚΑΪ) – 10,1%

«Παιχνίδια Εκδίκηση» (ANT1) – 7,6%

«Real View» (OPEN)– 2,2%

Στην ΕΡΤ1, η ελληνική ταινία έφτασε στο 5,3%, η σειρά «Ηλέκτρα» στο 1,6%, το «Καλά Θα Πάει Εκεί Αυτό» στο 2,2%, ενώ η σειρά «Το Παιδί» σημείωσε 2,5%.

Στη late night ζώνη, η εκπομπή «Νύχτα Αποκαλύψεων» αναδείχθηκε ξεκάθαρη νικήτρια, σημειώνοντας 16% και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η ξένη ταινία του Alpha με 10,6%, ενώ η ταινία του Star συγκέντρωσε 5,6%.

Σε χαμηλότερα ποσοστά κινήθηκαν οι ενημερωτικές εκπομπές:

«Prime Time» (ΣΚΑΪ) – 4,3%

«Κοινωνία Άνω Κάτω» (Open) – 3,7%

Πηγή: tvnea.com