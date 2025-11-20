Πρωτιά για τους Boomers στον ANT1 – Πώς διαμορφώθηκε η μάχη της τηλεθέασης σε prime time και late night
Σκληρές μάχες δόθηκαν το βράδυ της prime time ζώνης στο δυναμικό κοινό, με μικρές διαφορές στην κορυφή και έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα σε ψυχαγωγία και μυθοπλασία. Στην πρώτη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Οι Boomers» στον ANT1, σημειώνοντας 16,6% και κατακτώντας την κορυφή του πίνακα.
Πολύ κοντά, στη δεύτερη θέση, ακολούθησε η σειρά του Mega «Μια Νύχτα Μόνο» με 16,5%, αποδεικνύοντας πως το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει υψηλό.
Στα ίδια επίπεδα κινήθηκαν και δύο ακόμη σειρές:
«Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» (Alpha) – 13,4%
«Η Γη της Ελιάς» (Mega) – 13,4%
Καλή παρουσία είχε και η σειρά του Alpha «Να μ’ Αγαπάς», η οποία σημείωσε 14,1%, ενώ στο 12,6% βρέθηκε η σειρά του καναλιού «Άγιος Έρωτας».
Η «Φάρμα» στο Star κατέγραψε 11,8%, ενώ το «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 11%.
Πιο χαμηλές πτήσεις είχαν:
«Τότε και Τώρα» (ΣΚΑΪ) – 10,1%
«Παιχνίδια Εκδίκηση» (ANT1) – 7,6%
«Real View» (OPEN)– 2,2%
Στην ΕΡΤ1, η ελληνική ταινία έφτασε στο 5,3%, η σειρά «Ηλέκτρα» στο 1,6%, το «Καλά Θα Πάει Εκεί Αυτό» στο 2,2%, ενώ η σειρά «Το Παιδί» σημείωσε 2,5%.
Στη late night ζώνη, η εκπομπή «Νύχτα Αποκαλύψεων» αναδείχθηκε ξεκάθαρη νικήτρια, σημειώνοντας 16% και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η ξένη ταινία του Alpha με 10,6%, ενώ η ταινία του Star συγκέντρωσε 5,6%.
Σε χαμηλότερα ποσοστά κινήθηκαν οι ενημερωτικές εκπομπές:
«Prime Time» (ΣΚΑΪ) – 4,3%
«Κοινωνία Άνω Κάτω» (Open) – 3,7%
Πηγή: tvnea.com