





Συναρπαστικό θέαμα, υψηλές ταχύτητες, εντυπωσιακά μονοθέσια, κορυφαίοι πιλότοι, αδρεναλίνη και καρό σημαίες έρχονται και για τα επόμενα 3 χρόνια αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, καθώς η Formula 1, το κορυφαίο γεγονός του μηχανοκίνητου αθλητισμού, θα συνεχίσει να τρέχει στην «πίστα» του Ομίλου Antenna για να μας ταξιδέψει στις πιο διάσημες διαδρομές του κόσμου.

Από την Κυριακή 8 Μαρτίου, οι πιλότοι παίρνουν θέση, οι κινητήρες ανάβουν και οι φίλοι της Formula 1 στην Ελλάδα δίνουν ραντεβού σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ για να απολαύσουν τους σπουδαίους αγώνες της χρονιάς και να ζήσουν μοναδικές συγκινήσεις πατώντας γκάζι στις πίστες της κορυφαίας διοργάνωσης. Το ANT1+ θα μεταδώσει και τους 24 αγώνες της Formula 1 ζωντανά και χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, ενώ στον ΑΝΤ1 όλοι οι αγώνες του παγκοσμίου πρωταθλήματος θα μεταδοθούν ζωντανά ή ετεροχρονισμένα.

H εκπομπή «Formula 1 Show» με τους Τάκη Πουρναράκη, Πάνο Σεϊτανίδη, Μαρία Θωμά, Κώστα Λεώνη, Μαρία Ανδρεάδη, Λίτσα Ιωάννου και Γιώργο Ανανίδα επιστρέφει για 4η σεζόν πριν και μετά από κάθε αγώνα F1, με περισσότερες αποστολές στις πιο εμβληματικές πίστες του κόσμου, για να μας μεταφέρει πλούσιο ρεπορτάζ, τις πιο δυνατές στιγμές των κατατακτήριων δοκιμών, ζωντανές συνδέσεις, αλλά και αποκλειστικές συνεντεύξεις από τους κορυφαίους οδηγούς της διοργάνωσης.

Η νέα εξηλεκτρισμένη εποχή της Formula 1 έρχεται και προβλέπεται συναρπαστική!

Καθώς τα φώτα ετοιμάζονται να σβήσουν για την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος η 77η σεζόν της Formula 1 αναμένεται να είναι μία από τις πιο καθοριστικές και επαναστατικές, καθώς έρχεται η μεγαλύτερη τεχνική επανάσταση στην ιστορία του αθλήματος!

Δεν πρόκειται απλώς για μια νέα σεζόν, αλλά για μία πλήρη μεταστροφή της κορυφαίας βαθμίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού

. Με ριζικές αλλαγές στους τεχνικούς κανονισμούς, εισαγωγή νέων κατασκευαστών, μία εντελώς νέα φιλοσοφία στην αεροδυναμική, νέους οδηγούς και νέες διαδρομές, το 2026 υπόσχεται να προσφέρει το πιο συναρπαστικό θέαμα που έχουμε δει ποτέ, με λιγότερες ενεργειακές απαιτήσεις.

Στην καρδιά της νέας εποχής βρίσκεται η υβριδική μηχανή του 2026. Η Formula 1 εστιάζει σε μια απλούστερη, αλλά πολύ πιο ισχυρή ηλεκτρική αρχιτεκτονική. Η νέα υβριδική μηχανή στηρίζεται σε κατανομή ισχύος 50/50 μεταξύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης και της ηλεκτρικής ενέργειας. Η ισχύς του συστήματος ανάκτησης ενέργειας (MGU-K) τριπλασιάστηκε, ανεβαίνοντας από τα 120kW στα 350kW. Αυτή η στροφή στην ηλεκτρική ισχύ, σε συνδυασμό με τη χρήση 100% βιώσιμων καυσίμων, καθιστά τα μονοθέσια του 2026 τα πιο αποδοτικά στην ιστορία.

Παράλληλα, οι κορυφαίοι μηχανικοί στον κόσμο εξελίσσουν την ανάκτηση ενέργειας, μία τεχνογνωσία που αύριο θα περάσει τα αυτοκίνητά μας, όπως και η τεχνολογία των βιοκαυσίμων μειώνοντας έτσι τις ενεργειακές απαιτήσεις και το ανθρακικό αποτύπωμα όλου του πλανήτη.

Στην πίστα οι οδηγοί θα έχουν στη διάθεσή τους το νέο «Overtake Mode», ένα εργαλείο διαχείρισης ενέργειας που θα επιτρέπει στρατηγικές επιθέσεις και άμυνες, ενισχύοντας τις μάχες σώμα με σώμα στην πίστα.

Οι αλλαγές στον σχεδιασμό των μονοθεσίων

Η φιλοσοφία του σχεδιασμού για το 2026 επικεντρώνεται στην έννοια του «ευέλικτου μονοθεσίου». Τα μονοθέσια είναι πλέον αισθητά μικρότερα και ελαφρύτερα. H απόσταση ανάμεσα στους δυο άξονες είναι μειωμένη κατά 200mm (στα 3400mm). Το πλάτος είναι μειωμένο κατά 100mm (στα 1900mm). Το βάρος είναι μειωμένο κατά 30 κιλά. Αυτές οι αλλαγές, μαζί με τα στενότερα ελαστικά, αποσκοπούν στη βελτίωση της ευελιξίας στις στροφές και στη διευκόλυνση των προσπεράσεων, καθώς τα μονοθέσια θα καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο στο οδόστρωμα. Η μεγαλύτερη οπτική και λειτουργική αλλαγή έρχεται με την εισαγωγή της ενεργής αεροδυναμικής. Το DRS καταργήθηκε και πλέον υπάρχει ένα σύστημα κινητών πτερυγίων τόσο στην εμπρός όσο και στην πίσω αεροτομή.

Τα μονοθέσια θα λειτουργούν σε δύο βασικές καταστάσεις:

Z-Mode (στροφή): Τα πτερύγια κλείνουν για μέγιστη κάθετη δύναμη και κράτημα στις στροφές.

X-Mode (ευθεία): Τα πτερύγια ανοίγουν για ελαχιστοποίηση των αεροδυναμικών αντιστάσεων στις ευθείες, επιτρέποντας υψηλότερες τελικές ταχύτητες.

Αυτό το σύστημα θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους οδηγούς σε προκαθορισμένα σημεία της πίστας, ανεξάρτητα από την απόσταση από το προπορευόμενο μονοθέσιο, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν τη στρατηγική του αγώνα.

Νέοι κατασκευαστές, οδηγοί και πίστες

Η είσοδος της Audi στην Formula 1, η οποία εξαγόρασε πλήρως την ομάδα της Sauber, φέρνει μια εταιρεία με ιστορία στους αγώνες, στο grid. Παράλληλα, η Ford επιστρέφει στον κόσμο της F1 σε συνεργασία με την Red Bull Powertrains, ενώ η Cadillac κάνει το ιστορικό της ντεμπούτο ως η 11η ομάδα του πρωταθλήματος.

Στο μέτωπο των οδηγών, το ενδιαφέρον είναι στα ύψη. Ο Πέρεζ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στη νέα ομάδα της Cadillac, φέρνοντας την πολυετή εμπειρία του σε ένα φιλόδοξο project. Στην Racing Bulls, ο Λώσον καλείται να αποδείξει την αξία του ως ο βασικός πυλώνας της ομάδας, έχοντας στο πλευρό του τον πρωτάρη Άρβιντ Λίντμπλαντ. Τέλος, ο Μπέαρμαν θα βρίσκεται από την αρχή με την ομάδα της Haas, αποτελώντας ένα από τα πιο υποσχόμενα ονόματα της νέας γενιάς.

Με 24 αγώνες στο καλεντάρι, η σεζόν του 2026 ξεκινά με το Grand Prix της Αυστραλίας στη Μελβούρνη. επίσης, φέτος θα έχουμε έναν νέο αγώνα στη Μαδρίτη στο Madring που πήρε τη θέση της Ίμολα. Οι ομάδες καλούνται να λύσουν το γρίφο της αξιοπιστίας της νέας υβριδικής μηχανής και να βρουν τη χρυσή τομή στην ανάκτηση και διαχείριση της ενέργειας.

Η Formula 1 του 2026 δεν είναι απλώς μια εξέλιξη, είναι μια επανάσταση. Το ταξίδι προς την κορυφή ξεκινά τώρα. Ποιος θα καταφέρει να ερμηνεύσει σωστά τους νέους κανονισμούς και να στεφθεί Παγκόσμιος Πρωταθλητής στη νέα εποχή; Μείνετε συντονισμένοι σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ γιατί αυτό το ταξίδι υψηλών ταχυτήτων προβλέπεται συναρπαστικό!

Πηγή: tvnea.com