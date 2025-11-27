2025-11-27 19:34:48

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ



Σύσκεψη για την οργάνωση της δράσης κτηνοτρόφων και αγροτών, για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, στη Λεπενού, τη Δευτέρα 1 Δεκέμβρη, στις 8:00μμ, στο κτήμα «ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ».

ximeronews

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ