2025-11-27 19:34:48
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Σύσκεψη για την οργάνωση της δράσης κτηνοτρόφων και αγροτών, για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, στη Λεπενού, τη Δευτέρα 1 Δεκέμβρη, στις 8:00μμ, στο κτήμα «ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ».
ximeronews
Σύσκεψη για την οργάνωση της δράσης κτηνοτρόφων και αγροτών, για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, στη Λεπενού, τη Δευτέρα 1 Δεκέμβρη, στις 8:00μμ, στο κτήμα «ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ».
ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΟ κόσμος ζητά την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ