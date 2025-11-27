2025-11-27 19:34:48
Φωτογραφία για ΟΑΣ-Σύσκεψη σε ΛΕΠΕΝΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύσκεψη για την οργάνωση της δράσης κτηνοτρόφων και αγροτών, για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, στη Λεπενού, τη Δευτέρα 1 Δεκέμβρη, στις 8:00μμ, στο κτήμα «ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ».
ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο κόσμος ζητά την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο κόσμος ζητά την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου
Με νέα σειρά ο Φάνης Λαμπρόπουλος – Πρωταγωνίστρια η Μαρία Κίτσου
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Με νέα σειρά ο Φάνης Λαμπρόπουλος – Πρωταγωνίστρια η Μαρία Κίτσου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σε επέκταση του Μετρό και στον δυτικό προαστιακό αναφέρθηκε ο Κ. Μητσοτάκης σε σύσκεψη με Δημάρχους της Δυτικής Θεσσαλονίκης
Σε επέκταση του Μετρό και στον δυτικό προαστιακό αναφέρθηκε ο Κ. Μητσοτάκης σε σύσκεψη με Δημάρχους της Δυτικής Θεσσαλονίκης
Εργατικό Κέντρο Αγρινίου: Πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (ΣΕΑ) Συνταξιούχων.
Εργατικό Κέντρο Αγρινίου: Πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (ΣΕΑ) Συνταξιούχων.
Περιοδεία στις πληγείσες περιοχές, στη Στράτο και στη Λεπενού, από τις βροχοπτώσεις πραγματοποίησε κλιμάκιο του ΚΚΕ.
Περιοδεία στις πληγείσες περιοχές, στη Στράτο και στη Λεπενού, από τις βροχοπτώσεις πραγματοποίησε κλιμάκιο του ΚΚΕ.
ΦΣΘ: Η επιτάχυνση των διαδικασιών για χορήγηση ΦΥΚ και η ενίσχυση του ρόλου των φαρμακοποιών στην ΠΦΥ τέθηκαν στη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό ενόψει της 88ης ΔΕΘ
ΦΣΘ: Η επιτάχυνση των διαδικασιών για χορήγηση ΦΥΚ και η ενίσχυση του ρόλου των φαρμακοποιών στην ΠΦΥ τέθηκαν στη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό ενόψει της 88ης ΔΕΘ
Ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέμα τον εκσυγχρονισμό των συγκοινωνιών του Δήμου Πειραιά.
Ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με θέμα τον εκσυγχρονισμό των συγκοινωνιών του Δήμου Πειραιά.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΚΚΕ_ΚΟ Αμφιλοχίας, γλέντι προς τιμήν του 22ου Συνεδρίου του Κόμματος
ΚΚΕ_ΚΟ Αμφιλοχίας, γλέντι προς τιμήν του 22ου Συνεδρίου του Κόμματος
J2US: Γιατί η Δέσποινα Βανδή δεν έχει πει ακόμη το “ναι”
J2US: Γιατί η Δέσποινα Βανδή δεν έχει πει ακόμη το “ναι”
Ενιαίο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης και Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων
Ενιαίο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης και Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων
H Άννα Χατζησοφιά για την λογοκρισία που υπέστηκαν στο MEGA με την σειρά ο «Κακός Βεζύρης»
H Άννα Χατζησοφιά για την λογοκρισία που υπέστηκαν στο MEGA με την σειρά ο «Κακός Βεζύρης»
Πέμπτη, 27/11/2025: Εργασίες ημέρας
Πέμπτη, 27/11/2025: Εργασίες ημέρας