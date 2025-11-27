2025-11-27 14:44:44
Φωτογραφία για Ενιαίο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης και Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων
Καταρτίζεται Ενιαίο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης και Διαχείρισης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (εφεξής: Σχέδιο). Στο Σχέδιο αποτυπώνονται οι ρόλοι και οι επιχειρησιακός σχεδιασμός για την άμεση αντίδραση των αρμόδιων φορέων σε περίπτωση σιδηροδρομικού ατυχήματος. opengov.grΤο σχέδιο περιλαμβάνει ιδίως σαφείς οδηγίες για τον συντονισμό καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε επιχειρησιακό και sidirodromikanea
