Η Άννα Χατζησοφιά βρέθηκε καλεσμένη τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην Αθηναΐδα Νέγκα και στην εκπομπή «Καλύτερα αργά». Η επιτυχημένη σεναριογράφος μίλησε για τη διαδικασία δημιουργίας των σειρών της και αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες από τα παρασκήνια, σχολιάζοντας παράλληλα και την υπόθεση λογοκρισίας στον «Κακό Βεζύρη».



«Ξέρω τη λογοκρισία που υποστήκαμε. Πήγαινα στο μοντάζ, έβλεπα το final cut, και μετά από το τρίτο ή τέταρτο επεισόδιο με παίρνει ο μοντέρ και μου λέει: “Άννα, κάτι κόβουνε στο κανάλι”. Και τι κάνανε; Κόβανε το master. Είχαμε τη λαμπρή έμπνευση να κάνουμε τον Κλέωνα Βεζύρη ερωτευμένο με την εξουσία. Δεν τον ενδιέφερε ποιος την εκπροσωπεί, μόνο η καρέκλα. Αυτό ενόχλησε πάρα πολύ. Μας είπαν: “Βάλατε στο ίδιο κάδρο τον Μητσοτάκη με τον Παπανδρέου. Τι σχέση έχει ο ένας με τον άλλον;”», είπε η Άννα Χατζησοφιά.



«Δεν κόβανε μόνο τις ατάκες που σχετίζονταν με τον πίνακα, κόβανε και τα πλάνα όταν περνούσε από μπροστά ο ηθοποιός. Ξέρουμε ότι υπουργός τότε είχε πάρει θυμωμένος στο κανάλι, παρότι δεν ήταν η πρόθεσή μας να αναφερθούμε σε κανέναν συγκεκριμένα. Ο ρόλος ήταν εμπνευσμένος από αρχέτυπα του Αριστοφάνη, από τον Φον Δημητράκη, από τον Ιζνογκούντ. Οι καταστάσεις που σατιρίζαμε θα μπορούσαν να αφορούν τελείως άλλους ανθρώπους».



