Κοινότητα Αετού, Δήμος Ακτίου - Βόνιτσας: Κατηγορηματική αντίθεση στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα Ακαρνανικά Όρη. Η Κοινότητα Αετού εκφράζει την απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη αντίθεσή της σε κάθε σχέδιο που αφορά την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στον ορεινό όγκο των Ακαρνανικών Ορέων. Πρόκειται για μια επιλογή που προσβάλλει το φυσικό περιβάλλον, αγνοεί τη βούληση των κατοίκων και θέτει σε άμεσο κίνδυνο την οικολογική και κοινωνική ισορροπία της περιοχής.Τα Ακαρνανικά Όρη αποτελούν έναν από τους τελευταίους πραγματικά αλώβητους φυσικούς πυρήνες της Αιτωλοακαρνανίας. Η επιχειρούμενη εγκατάσταση αιολικών πάρκων: αλλοιώνει οριστικά και μη αναστρέψιμα το φυσικό τοπίο, απειλεί σπάνια και προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας, πλήττει την κτηνοτροφική δραστηριότητα και τον χαρακτήρα των ορεινών κοινοτήτων, υπονομεύει τον φυσιολατρικό και οικοτουριστικό προσανατολισμό της περιοχής, και δεν λαμβάνει υπόψη την ξεκάθαρη αντίδραση των τοπικών κοινωνιών.Ως Κοινότητα Αετού δηλώνουμε με τον πιο αυστηρό τρόπο ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούμε καμία “ανάπτυξη” που καταστρέφει τον τόπο μας και εξυπηρετεί μόνο ιδιωτικά επενδυτικά συμφέροντα. Τα βουνά μας δεν είναι πεδίο εκμετάλλευσης· είναι φυσική και ιστορική κληρονομιά.Απαιτούμε άμεσα:Την πλήρη αναστολή όλων των διαδικασιών αδειοδότησης και εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα Ακαρνανικά Όρη.Τη διαφανή και υποχρεωτική ενημέρωση των κατοίκων και των κοινοτήτων από κάθε αρμόδια αρχή.Ανεξάρτητες, πραγματικές και όχι κατευθυνόμενες περιβαλλοντικές αξιολογήσεις.Θεσμική προστασία του ορεινού όγκου ως ζωτικής σημασίας οικοσυστήματος.Τα Ακαρνανικά Όρη δεν θα παραδοθούν.Η Κοινότητα Αετού θα υπερασπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο το φυσικό περιβάλλον και την αξιοπρέπεια των κατοίκων της.Αετός, 27 Νοεμβρίου 2025Ζαφείρης ΓεώργιοςΠρόεδρος Κοινότητας ΑετούΔήμος Ακτίου - Βόνιτσας