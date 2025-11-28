2025-11-28 19:10:13
Με εντυπωσιακή πρωτιά έκλεισε και ο Νοέμβριος για την εβδομαδιαία νυχτερινή εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, «Νύχτα αποκαλύψεων», αποδεικνύοντας ότι οι τηλεθεατές αναζητούν και στηρίζουν την αποκαλυπτική και τεκμηριωμένη δημοσιογραφία.



Με τα αποκλειστικά ρεπορτάζ, τα συνταρακτικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες της, η εκπομπή ήταν πρώτη, στη ζώνη μετάδοσής της, στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 18,7% και 7,9 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.



Η «Νύχτα αποκαλύψεων» κατέγραψε πρωτιά και στο σύνολο κοινού, με μέσο όρο 20,5%, αφήνοντας πίσω της τον ανταγωνισμό με 7,9 μονάδες διαφορά.



 



Κάθε Τετάρτη στις 24:00, ο Πέτρος Κουσουλός και η εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν την πραγματική εικόνα των γεγονότων και μέσα από σκληρή έρευνα και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, θα σπάνε την αλυσίδα της σιωπής και θα δίνουν φωνή σε όσα δεν τολμούν να ειπωθούν.



Πηγή: tvnea.com
Αναλυτικά το ΦΕΚ για τη διάθεση των ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία - Ποια η διαδικασία και ποια η ακριβής λίστα των φαρμάκων
12ωρος Τηλεμαραθώνιος Aγάπης, Αλληλεγγύης και Δράσης από το ATHLETIKO.GR και το ACTION 24
«Φως στο Τούνελ»: Αυτές είναι οι δύο ανατριχιαστικές υποθέσεις που ερευνά η εκπομπή
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρωτιά για την «Super Κατερίνα» στο δυναμικό κοινό
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό – Μεγάλο προβάδισμα για τον ΑΝΤ1
Σαρωτικός ο Ολυμπιακός – Ρεάλ στο prime time - Δυναμική πρεμιέρα για το «VINYLIO» - Στην κορυφή η «Νύχτα Αποκαλύψεων»
Αφροδίτη Γραμμέλη: Αυτή η εμμονή με την εκπομπή μας φέτος εμένα με τρελαίνει
Ένας χρόνος με το τρένο στον Έβρο: Από τις υποσχέσεις στην πραγματικότητα
Κοινότητα Αετού, Δήμος Ακτίου - Βόνιτσας: Κατηγορηματική αντίθεση στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα Ακαρνανικά Όρη.
Grand Hotel: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
Οι εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο της Αθήνας κάνουν στάση εργασίας βάρδιας προς τιμήν του πεσόντος συναδέλφου τους
Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο φόρτωσης της εμπορικής αμαξοστοιχίας που δεν ήταν στη δικογραφία
