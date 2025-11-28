





Με εντυπωσιακή πρωτιά έκλεισε και ο Νοέμβριος για την εβδομαδιαία νυχτερινή εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, «Νύχτα αποκαλύψεων», αποδεικνύοντας ότι οι τηλεθεατές αναζητούν και στηρίζουν την αποκαλυπτική και τεκμηριωμένη δημοσιογραφία.







Με τα αποκλειστικά ρεπορτάζ, τα συνταρακτικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες της, η εκπομπή ήταν πρώτη, στη ζώνη μετάδοσής της, στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 18,7% και 7,9 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.







Η «Νύχτα αποκαλύψεων» κατέγραψε πρωτιά και στο σύνολο κοινού, με μέσο όρο 20,5%, αφήνοντας πίσω της τον ανταγωνισμό με 7,9 μονάδες διαφορά.













Κάθε Τετάρτη στις 24:00, ο Πέτρος Κουσουλός και η εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν την πραγματική εικόνα των γεγονότων και μέσα από σκληρή έρευνα και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, θα σπάνε την αλυσίδα της σιωπής και θα δίνουν φωνή σε όσα δεν τολμούν να ειπωθούν.

Πηγή: tvnea.com