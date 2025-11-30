2025-11-30 12:06:40
Φωτογραφία για IQ 160: Τι θα δούμε στo 7ο επεισόδιο
Απόψε, Κυριακή 30.11.25 στις 22.10

Ο Καλατζής έχει εξαφανιστεί και ένα βίντεο φτάνει στο κινητό της Σοφίας: o Αργύρης έχει πέσει θύμα απαγωγής. Ο άγνωστος δράστης απειλεί να τον σκοτώσει σε δώδεκα ώρες, αν δεν αθωωθεί ένας εξηνταπεντάχρονος κηπουρός, που βρίσκεται στη φυλακή εδώ και πέντε χρόνια, αφότου ομολόγησε τη δολοφονία ενός ευκατάστατου καθηγητή. Ο Αργύρης είχε συλλάβει τότε τον ένοχο. Η ομάδα θα κινήσει γη και ουρανό για να ανακαλύψει πού βρίσκεται ο Καλατζής, ενώ εκείνος προσπαθεί να ηρεμήσει τον εξαγριωμένο απαγωγέα του, να μάθει ποιος είναι και να δώσει κωδικοποιημένες πληροφορίες στους συναδέλφους του, καθώς ο δράστης επικοινωνεί κάθε τόσο μαζί τους, απειλώντας τους. Η αγωνία θα κορυφωθεί όταν διαπιστώνουν ότι ο απαγωγέας είναι ο διαταραγμένος γιος του κηπουρού, που δεν είχε δώσει σημεία ζωής από τη μέρα της σύλληψης του πατέρα του. Η ομάδα καταφέρνει να εντοπίσει και να απελευθερώσει τον Καλατζή, ο οποίος, μάλιστα, από ένα ελαφρύ χτύπημα που δέχτηκε στο κεφάλι, έχει θυμηθεί την ερωτική νύχτα που πέρασε με την Πηνελόπη!

Γκεστ επεισοδίου 7

Μιχάλης Οικονόμου (Μάριος Κακλάνης)

Νίκος Καραγιώργης (Θωμάς Κακλάνης)

Ντίνα Κούτσιου (Κική Κακλάνη)

Χρήστος Διαμαντούδης (Τάσος Κακλάνης)

Χρήστος Μάντακας (Στέφανος Ρούσης)

Γεωργία Συφιανού (Τζένη Ιωαννίδου)

Έλενα Αρβανίτη (Έλσα Πετράκη)

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Ο Δικαστής»: Τι θα δούμε σήμερα στην νέα ώρα μετάδοσης;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Ο Δικαστής»: Τι θα δούμε σήμερα στην νέα ώρα μετάδοσης;
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ: Τι θα δούμε στo 9ο επεισόδιο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ: Τι θα δούμε στo 9ο επεισόδιο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ: Τι θα δούμε στo 9ο επεισόδιο
ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ: Τι θα δούμε στo 9ο επεισόδιο
«Ο Δικαστής»: Τι θα δούμε σήμερα στην νέα ώρα μετάδοσης;
«Ο Δικαστής»: Τι θα δούμε σήμερα στην νέα ώρα μετάδοσης;
Όσα θα δούμε απόψε στο 10ο επεισόδιο του «The Roadshow»
Όσα θα δούμε απόψε στο 10ο επεισόδιο του «The Roadshow»
Grand Hotel: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
Grand Hotel: Όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια
«Το σόι σου»: Ένα ακόμη απολαυστικό, διπλό επεισόδιο - Τι θα δούμε απόψε;
«Το σόι σου»: Ένα ακόμη απολαυστικό, διπλό επεισόδιο - Τι θα δούμε απόψε;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης 25άρας πισίνας στην ΕΡΤ
Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης 25άρας πισίνας στην ΕΡΤ
Η μούχλα του Τσερνόμπιλ που «τρέφεται» με ακτινοβολία – Πώς μπορεί να φανεί χρήσιμη
Η μούχλα του Τσερνόμπιλ που «τρέφεται» με ακτινοβολία – Πώς μπορεί να φανεί χρήσιμη
«Η Ελλάδα Ψηφίζει» συναντά δύο πολύ ξεχωριστές ομάδες
«Η Ελλάδα Ψηφίζει» συναντά δύο πολύ ξεχωριστές ομάδες
Διπλή δόση GNTM στο πρόγραμμα του Star - Προσδοκίες για άνοδο τηλεθέασης
Διπλή δόση GNTM στο πρόγραμμα του Star - Προσδοκίες για άνοδο τηλεθέασης
10 ομορφότεροι σιδηροδρομικοί σταθμοί στον κόσμο - συμπεριλαμβανομένου ενός από τους πιο φωτογραφημένους όλων των εποχών
10 ομορφότεροι σιδηροδρομικοί σταθμοί στον κόσμο - συμπεριλαμβανομένου ενός από τους πιο φωτογραφημένους όλων των εποχών