Ο Καλατζής έχει εξαφανιστεί και ένα βίντεο φτάνει στο κινητό της Σοφίας: o Αργύρης έχει πέσει θύμα απαγωγής. Ο άγνωστος δράστης απειλεί να τον σκοτώσει σε δώδεκα ώρες, αν δεν αθωωθεί ένας εξηνταπεντάχρονος κηπουρός, που βρίσκεται στη φυλακή εδώ και πέντε χρόνια, αφότου ομολόγησε τη δολοφονία ενός ευκατάστατου καθηγητή. Ο Αργύρης είχε συλλάβει τότε τον ένοχο. Η ομάδα θα κινήσει γη και ουρανό για να ανακαλύψει πού βρίσκεται ο Καλατζής, ενώ εκείνος προσπαθεί να ηρεμήσει τον εξαγριωμένο απαγωγέα του, να μάθει ποιος είναι και να δώσει κωδικοποιημένες πληροφορίες στους συναδέλφους του, καθώς ο δράστης επικοινωνεί κάθε τόσο μαζί τους, απειλώντας τους. Η αγωνία θα κορυφωθεί όταν διαπιστώνουν ότι ο απαγωγέας είναι ο διαταραγμένος γιος του κηπουρού, που δεν είχε δώσει σημεία ζωής από τη μέρα της σύλληψης του πατέρα του. Η ομάδα καταφέρνει να εντοπίσει και να απελευθερώσει τον Καλατζή, ο οποίος, μάλιστα, από ένα ελαφρύ χτύπημα που δέχτηκε στο κεφάλι, έχει θυμηθεί την ερωτική νύχτα που πέρασε με την Πηνελόπη!



Γκεστ επεισοδίου 7



Μιχάλης Οικονόμου (Μάριος Κακλάνης)



Νίκος Καραγιώργης (Θωμάς Κακλάνης)



Ντίνα Κούτσιου (Κική Κακλάνη)



Χρήστος Διαμαντούδης (Τάσος Κακλάνης)



Χρήστος Μάντακας (Στέφανος Ρούσης)



Γεωργία Συφιανού (Τζένη Ιωαννίδου)



Έλενα Αρβανίτη (Έλσα Πετράκη)



