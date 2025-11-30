2025-11-30 12:06:40
Φωτογραφία για Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης 25άρας πισίνας στην ΕΡΤ
Με στόχο να συνεχίσει τις μεγάλες διακρίσεις, η Ελλάδα θα δώσει δυναμικό «παρών» στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης 25άρας πισίνας, που θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 7 Δεκεμβρίου 2025 στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και τα ψηφιακά αθλητικά κανάλια του ERTFLIX θα μεταδώσουν απευθείας όλη τη διοργάνωση, ενώ οι απεσταλμένοι δημοσιογράφοι, Παναγιώτης Μπότσας και Άκης Ιωακείμογλου θα περιγράψουν τους αγώνες και θα μεταφέρουν όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών από τη μικτή ζώνη του κολυμβητηρίου.

Στην ελληνική αποστολή συμμετέχουν οι κορυφαίοι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες,  Άρτεμις Βασιλάκη, Ανδρέας Βαζαίος, Γεωργία Δαμασιώτη, Βασίλης Κακουλάκης, Δημήτρης Μάρκος, Άννα Ντουντουνάκη, Απόστολος Παπαστάμος, Νικόλ Παυλοπούλου και Απόστολος Σίσκος.

Οι Έλληνες πρωταθλητές αναμένεται να δώσουν για ακόμη μια φορά τον καλύτερό τους εαυτό, με σκοπό την κατάκτηση υψηλών διακρίσεων, ενώ οι φίλοι του αθλήματος θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ζωντανά όλες τις κούρσες, τόσο από τα πρωινά προκριματικά όσο και από τους απογευματινούς τελικούς.

Η κορυφαία διοργάνωση 25άρας πισίνας στην Ευρώπη, έρχεται στην ΕΡΤ.

Πηγή: tvnea.com
