Η βραδιά που έρχεται δεν είναι συνηθισμένη. Η Μαρίνα έχει προγραμματίσει έξοδο για να περάσει με τις φίλες της μια νύχτα μόνο για κορίτσια. Έτσι, ο Χάρης μένει στο σπίτι, μόνος του, με τα φαντάσματα. Μη έχοντας, όμως, κάτι συγκεκριμένο να κάνει, αρχίζει να νυστάζει και αποκοιμιέται νωρίς. Έτσι, δεν αντιλαμβάνεται ότι στο σπίτι εισβάλλουν δύο ληστές, έτοιμοι να κλέψουν όλα τα πολύτιμα τιμαλφή, που υπάρχουν εκεί. Προσπαθούν να πάρουν τα πάντα, από τις αντίκες και τα κειμήλια, μέχρι τον εξοπλισμό που έχει ήδη παραληφθεί για τη δεξίωση και το πάρτι του γάμου. Ο Ασώματος αναλαμβάνει να φυλάξει σκοπιά. Τα υπόλοιπα φαντάσματα, όμως, έχουν στήσει το δικό τους γλέντι μέσα στο σπίτι, με αποτέλεσμα να μην ακούσει κανένας τους τον συναγερμό. Κάποια στιγμή, καταλαβαίνουν ότι μέσα στο σπίτι υπάρχουν κλέφτες και προσπαθούν μάταια να κάνουν απογραφή των κλοπιμαίων. Προσπαθούν, επίσης, να ξυπνήσουν τον Χάρη, αλλά εκείνος κοιμάται τόσο βαθιά, που ούτε τους ακούει, ούτε τους βλέπει.

Συμμετέχουν: Χρήστος Σαπουντζής, Θανάσης Ζερίτης, Βαγγέλης Πιτσιλός, Γιάννης Λαζαρίδης, Αντώνης Βλάχος και η μικρή Μικαέλλα Χαριλάου

Απόψε, Κυριακή 30.11.25 στις 21.00

Πηγή: tvnea.com
