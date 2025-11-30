





Η μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη της τηλεόρασης κινήθηκε με μεγάλες αντιθέσεις, καθώς τα ποσοστά τηλεθέασης παρουσίασαν ευρεία διακύμανση. Στην κορυφή βρέθηκε η ελληνική ταινία του ΑΝΤ1, που κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό με 15%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμη του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου.

Ακολούθησε με μικρή διαφορά η ελληνική ταινία του ΣΚΑΪ, η οποία σημείωσε 12,7%, ενώ η εκπομπή «Καλύτερα Δεν Γίνεται» στον Alpha διατήρησε σταθερά υψηλή απόδοση με 12,4%. Σε παρόμοια επίπεδα κινήθηκε και ο «Τροχός της Τύχης» στον ΣΚΑΪ, που έφτασε το 11,7%, ενώ το «The Chase» σε επανάληψη στο Mega συγκέντρωσε 11,4%.

Το «Kitchen Lab» του Alpha σημείωσε 11,2%, παρουσιάζοντας σταθερή δυναμική στο κοινό. Λίγο πιο κάτω, η κλασική σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 10,9%, με την επανάληψη του «Είσαι το Ταίρι μου» στο Mega να ακολουθεί με 10,1%.

Στη μεσαία ζώνη τηλεθέασης, οι «Εξελίξεις Τώρα» στο Mega συγκέντρωσαν 8,6%, ενώ το ταξιδιωτικό «Happy Traveller» στον ΣΚΑΪ κατέγραψε 6,3%. Η ελληνική ταινία του ίδιου σταθμού κινήθηκε στο 5,7%, την ώρα που το «Weekend Live» σημείωσε 4,7%.

Στο Open, η εικόνα ήταν πιο χαμηλή, με το «Εδώ TV» και το «Happy Hours» να καταγράφουν από 4%, ενώ η εκπομπή «Στην Κουζίνα σας» περιορίστηκε στο 3,3%.

Στα χαμηλότερα ποσοστά της ημέρας, το Μαμά Δες έκλεισε στο 1,4% και το «Generation SK» της ΕΡΤ1 με 1,6%, ολοκλήρωσαν το τοπίο μιας ζώνης που χαρακτηρίστηκε από έντονη ανομοιομορφία και μεγάλες αποκλίσεις στο ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

