Η Μάγδα Τσέγκου κάθε Σάββατο μας προτείνει τις πιο ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές προτάσεις για να περάσουμε ξέγνοιαστες και ποιοτικές στιγμές με τους φίλους και την οικογένειά μας.



«Happy Hours», κάθε Σάββατο στις 17:45 στο OPEN και το ταξίδι στα πιο όμορφα σημεία της Αθήνας ξεκινάει.



Μέρη καλά κρυμμένα, που δεν είναι ευρέως γνωστά, αλλά και hot προορισμοί μας περιμένουν για να περάσουμε την πιο χαρούμενη ώρα της εβδομάδας! Aκόμα, η εκπομπή προτείνει κοντινούς προορισμούς, μικρούς παράδεισους λίγα χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της Αθήνας, ιδανικοί για σύντομες αποδράσεις για ανάσες ηρεμίας και ξεκούρασης.



Αυτό το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, η Μάγδα μας αποκαλύπτει γιατί και πώς τα έκανε κυριολεκτικά «λίμπα» στο κέντρο της πόλης!



Στη συνέχεια, ανακαλύπτει μία εκπληκτική ταβέρνα που, εκτός από εκλεκτό φαγητό, προσφέρει κι αυθεντική ατμόσφαιρα Πειραιά, ενώ στο πιο ακριβό προάστιο στα νότια της Αττικής βρίσκει τους τελευταίους βοσκούς Αμέσως μετά, τη βλέπουμε σε μία από τις παλαιότερες ταβέρνες της Αθήνας για λαϊκό τραγούδι και μαμαδίστικο φαγητό, ενώ λίγο αργότερα γεύεται υπέροχους λουκουμάδες που γίνονται με συνταγή από το 2012 και μένει έκπληκτη από ένα θεματικό ζαχαροπλαστείο που τρελαίνει μικρούς και μεγάλους.



Τέλος, ταξιδεύει στην Αρκαδία για ένα φανταστικό διήμερο στην υπέροχη Βυτίνα.



«Happy Hours», με τη Μάγδα Τσέγκου: Κάθε Σάββατο στις 17:45 στο OPEN



