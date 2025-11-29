2025-11-29 14:53:16

Η Μαρίνα Σάττι, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, περνάει τις τελευταίες ημέρες μια δύσκολη περίοδο ανάρρωσης, που την αναγκάζει να τροποποιήσει τα επαγγελματικά της σχέδια. Η καλλιτέχνης, γνωστή για την ενέργεια και το πάθος της πάνω στη σκηνή, βλέπει προσωρινά να διακόπτονται οι περιοδείες της, προκαλώντας ανησυχία στους θαυμαστές της στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με επίσημη ανακοίνωση προς τα μέσα ενημέρωσης έγινε γνωστό ότι όλες οι προγραμματισμένες συναυλίες της στη Βόρεια Αμερική αναβάλλονται, καθώς οι γιατροί συνέστησαν πλήρη ξεκούραση και απαγόρευσαν κάθε μετακίνηση. Η ομάδα επικοινωνίας της ενημέρωσε ότι οι νέες ημερομηνίες θα γνωστοποιηθούν σύντομα, ώστε οι φαν να προετοιμαστούν για τις μελλοντικές εμφανίσεις της.



Στην ανάρτηση έγραψε χαρακτηριστικά: «Tην τελευταία εβδομάδα βρίσκομαι σε περίοδο αναρρώσεις και σιγά-σιγά τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Οι γιατροί, όμως, μου ζήτησαν απόλυτη ξεκούραση και καμιά μετακίνηση. Με μεγάλη μου λύπη πρέπει να ανακοινώσω ότι οι συναυλίες μου στην Αμερική αναβάλλονται. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την κατανόηση, την στήριξη και όλη την αγάπη μου στέλνετε καθημερινά. Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα. Μέχρι τότε… stay tuned».



Πηγή: tvnea.com



