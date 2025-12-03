ximeronews

*Του Βασίλη Σούλα.Σήμερα στην χώρα μας γινόμαστε μάρτυρες μιας άνευ προηγουμένου επέλασης των Α.Π.Ε, κατά κανόνα προς όφελος λίγων και μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων και προς ενίσχυση του φαινομένου συγκέντρωσης πλούτου σε χέρια λίγων, με τους πολίτες απλώς να καλούνται να πληρώσουν τον λογαριασμό, με το δυσθεώρητο ενεργειακό κόστος να επιβαρύνει τα νοικοκυριά Διαβάστε Περισσότερα...