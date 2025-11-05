2025-11-05 07:03:49
Φωτογραφία για Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας της ΡΑΣ με την Εθνική Αρχή Ασφαλείας της Βουλγαρίας για τη διασυνοριακή κυκλοφορία
Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, μεταξύ των Εθνικών Αρχών Ασφάλειας για τους σιδηροδρόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά με τη διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της διαλειτουργικότητας των σιδηροδρομικών μεταφορών.Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν η Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) Δρ. Γεωργία sidirodromikanea
