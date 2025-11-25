2025-11-25 09:37:38
Φωτογραφία για Αττική: Διέρρηξαν κοινωνικό φαρμακείο – Συνελήφθησαν 5 ανήλικοι και ένας ενήλικας
Για απόπειρα κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι, από 13 έως 16 ετών και ένας ενήλικας, 19 ετών, χτες το πρωί στις Αχαρνές Αττικής, καθώς έσπασαν τον υαλοπίνακα του κοινωνικού φαρμακείου, στην προσπάθεια τους να κλέψουν, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Περίοικοι κάλεσαν την Άμεση Δράση και το σημείο έσπευσαν αστυνομικοί Ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι, μετά από αναζητήσεις εντόπισαν τους έξι κατηγορούμενους σε μικρή απόσταση και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον .... αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
rthess.gr
