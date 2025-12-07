2025-12-07 17:45:51

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι αποκαταστάθηκε πλήρως η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ Λάρισας-Λειανοκλαδίου-Λάρισας, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Διαχειριστή Υποδομής, ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.Ως εκ τούτου, από σήμερα Κυριακή 7/12/2025, όλα τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity θα πραγματοποιούνται κανονικά στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα, sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ