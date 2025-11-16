Σαρωτική ήταν η παρουσία του ποδοσφαιρικού αγώνα Ελλάδα – Σκωτία στον Alpha, ο οποίος βρέθηκε άνετα στην πρώτη θέση της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό, σημειώνοντας 24,5% και αφήνοντας σε σημαντική απόσταση τον ανταγωνισμό. Το ενδιαφέρον του κοινού για την εθνική ομάδα αποτυπώθηκε ξεκάθαρα, χαρίζοντας στο κανάλι υψηλά ποσοστά.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το The Voice of Greece στον ΣΚΑΪ, που κατέγραψε 16,7%, διατηρώντας τη σταθερή δύναμή του στη βραδινή ζώνη και προσελκύοντας το μουσικό κοινό. Πολύ κοντά ακολούθησε το τηλεπαιχνίδι «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος», επίσης με υψηλές επιδόσεις, αγγίζοντας το 16,2%.

Ανεβασμένα ποσοστά για τον ΑΝΤ1, με το The Road Show να σημειώνει 11,4%, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία.

Πιο χαμηλά κινήθηκε η ΕΡΤ1, με την ψυχαγωγική εκπομπή «Η Παρέα» να καταγράφει 1,2%, ενώ στη late night ζώνη, η εκπομπή «Πέφτει η Νύχτα με Ρυθμό» έκλεισε τη μέρα με 5%.

