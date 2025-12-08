Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen CompanyΠρωινή Ενημερωτική ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 Mega ΣαββατοκύριακοMega12,6% Τώρα ΜαζίOpen12,5% ΚαλημέραΣΚΑΪ8,4%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 Σαββατοκύριακο με τον ΜάνεσηAlpha14,6% Χαμογέλα και Πάλι!Mega12,8% Οι ΔεκατιανοίΣΚΑΪ7,5% Πρωινό ΣαββατοκύριακοANT16,7% Καλημέρα Είπαμε;ΕΡΤ16,4% Ραντεβού το ΣΚOpen3,7%Μεσημεριανή & Απογευματινή ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 Ελληνική ΤαινίαStar13,7% Καλύτερα Δεν ΓίνεταιAlpha12,5% Formula 1ANT112,1% Τροχός της ΤύχηςStar12,1% The ChaseMega10,7% Kitchen LabAlpha9,3% Εξελίξεις ΤώραMega9,1% Το Σόι Σου (Ε)Alpha8,5% Κωνσταντίνου & Ελένης (Ε)ANT17,8% Είσαι το Ταίρι μου (Ε)Mega7,8% TractionStar6,6% Open ΕικόνεςOpen5% Σεφ Στην Κουζίνα ΣαςOpen3,8% Weekend LiveΣΚΑΪ3,2% Η Ελλάδα ΨηφίζειΣΚΑΪ3,2% ΠλυντήριοΣΚΑΪ3% Ό,τι ΑξίζειΕΡΤ12,6% Generation SKΕΡΤ11,8% Εδώ TVOpen1,7%Prime TimeΕκπομπήΚανάλι18-54 Τα ΦαντάσματαStar15,4% The Voice of GreeceΣΚΑΪ14,7% Μια Νύχτα ΜόνοMega14,1% IQ 160Star12,6% Γη της ΕλιάςMega11,5% Τρομεροί ΓονείςStar7,7% Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος – SpecialANT17,4% Ο ΔικαστήςΣΚΑΪ3%Late NightΕκπομπήΚανάλι18-54 Super Bala LiveMega6,1% Μόνο ΜπάλαΣΚΑΪ4,7% Grand LeagueOpen3,1% Αθλητική ΚυριακήΕΡΤ11,8%Πηγή: tvnea.com