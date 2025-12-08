





Δυναμικά ξεκίνησε το τηλεοπτικό Σαββατοκύριακο στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, με την εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha να κυριαρχεί ξεκάθαρα στον πίνακα τηλεθέασης. Με ποσοστό 14,6%, ο Νίκος Μάνεσης κατέκτησε άνετα την πρώτη θέση, διατηρώντας τη σημαντική του απήχηση στο κοινό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Χαμογέλα και Πάλι!» στο Mega, το οποίο συγκέντρωσε 12,8%, συνεχίζοντας τη σταθερή και ανταγωνιστική του πορεία.

Ακολούθησε η εκπομπή «Οι Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ, η οποία σημείωσε 7,5%, ενώ λίγο πιο πίσω βρέθηκε το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ANT1 με 6,7%.

Στην επόμενη θέση συναντάμε την εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε» της ΕΡΤ1, η οποία κατέγραψε 6,4%, παραμένοντας σταθερή δύναμη στο πρωινό πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης.

Τέλος, το «Ραντεβού το ΣΚ» του Open σημείωσε 3,7%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της πρωινής ψυχαγωγικής μάχης.

Η ζώνη του Σαββατοκύριακου αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με μικρές αλλά καθοριστικές διαφορές να διαμορφώνουν το τηλεοπτικό τοπίο.

Πηγή: tvnea.com