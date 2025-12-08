2025-12-08 09:31:52
Φωτογραφία για Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για τον Μάνεση



Δυναμικά ξεκίνησε το τηλεοπτικό Σαββατοκύριακο στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, με την εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha να κυριαρχεί ξεκάθαρα στον πίνακα τηλεθέασης. Με ποσοστό 14,6%, ο Νίκος Μάνεσης κατέκτησε άνετα την πρώτη θέση, διατηρώντας τη σημαντική του απήχηση στο κοινό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Χαμογέλα και Πάλι!» στο Mega, το οποίο συγκέντρωσε 12,8%, συνεχίζοντας τη σταθερή και ανταγωνιστική του πορεία.

Ακολούθησε η εκπομπή «Οι Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ, η οποία σημείωσε 7,5%, ενώ λίγο πιο πίσω βρέθηκε το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ANT1 με 6,7%.

Στην επόμενη θέση συναντάμε την εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε» της ΕΡΤ1, η οποία κατέγραψε 6,4%, παραμένοντας σταθερή δύναμη στο πρωινό πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης.

Τέλος, το «Ραντεβού το ΣΚ» του Open σημείωσε 3,7%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της πρωινής ψυχαγωγικής μάχης.

Η ζώνη του Σαββατοκύριακου αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με μικρές αλλά καθοριστικές διαφορές να διαμορφώνουν το τηλεοπτικό τοπίο.



Πηγή: tvnea.com
