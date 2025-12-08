2025-12-08 08:17:56
Φωτογραφία για Extreme Makeover: Home Edition - Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ με τον Σπύρο Σούλη



Το Extreme Makeover: Home Edition έρχεται στην ελληνική τηλεόραση από τον ΑΝΤ1, με παρουσιαστή τον Σπύρο Σούλη.

Το πρώτο trailer κυκλοφόρησε μέσα στο Σαββατοκύριακο και οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ήδη ανοίξει.

Η εκπομπή στοχεύει να μεταμορφώσει ολοκληρωτικά τα σπίτια οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες — οικονομικά προβλήματα, θέματα υγείας ή ζημιές από φυσικές καταστροφές — προσφέροντάς τους μια «νέα αρχή».

Στο trailer, ο Σούλης τονίζει ότι κάθε σπίτι κρύβει μια ιστορία που αξίζει να συνεχιστεί.

Σε πρόσφατη δήλωσή του, ανέφερε πως το project αυτό του είχε λείψει πολύ και αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο της ζωής του.





Πηγή: tvnea.com
