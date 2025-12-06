2025-12-06 10:54:52
Φωτογραφία για Hellenic Train: Διεκόπη μέχρι νεωτέρας η κυκλοφορία των σιδηροδρομικών δρομολογίων στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι και αντίστροφα= Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής, διεκόπη μέχρι νεωτέρας η κυκλοφορία των σιδηροδρομικών δρομολογίων στο τμήμα Λάρισα-Λειανοκλάδι και αντίστροφα, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των πλημμυρικών φαινομένων που προκλήθηκαν από την υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα, τα οποία επηρέασαν την υποδομή.Η αμαξοστοιχία IC51, που εκτελεί το sidirodromikanea
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Ποιοι κέρδισαν τη μάχη στο δυναμικό κοινό
Μέχρι τα μεσάνυχτα της Δευτέρας η λειτουργία της γραμμής Μ1
