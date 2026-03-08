2026-03-08 09:43:38

Τα καφέ είναι γεμάτα τουρίστες κατά μήκος της οδού τρένων στο Ανόι. Φωτογραφία από VnExpress/Hoang GiangΤο Ανόι προχωρά στην κατάργηση των δρομολογίων των επιβατικών τρένων μέσω του παγκοσμίως διάσημου σιδηροδρομικού δρόμου με τα καφέ, όπου οι τουρίστες κάθονται σε καφετέριες λίγα μόλις εκατοστά από τα διερχόμενα τρένα, αφότου το Υπουργείο Κατασκευών συμφώνησε να περιορίσει τις σιδηροδρομικές sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ