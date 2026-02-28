Σε τροχιά προετοιμασίας φαίνεται πως έχει μπει το νέο τηλεοπτικό πρότζεκτ «Ντέρτι», με τις διεργασίες πίσω από τις κάμερες να έχουν ήδη ξεκινήσει, χωρίς ωστόσο να μπορεί κανείς να μιλήσει ακόμη για οριστικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tvnea.com, πράγματι έχει επιτευχθεί συμφωνία σε βασικό επίπεδο με τον τηλεοπτικό σταθμό ANT1 για την προβολή της παραγωγής. Παρ’ όλα αυτά, οι τελικές υπογραφές δεν έχουν ακόμη πέσει, γεγονός που αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Άλλωστε, όπως συμβαίνει συχνά στον χώρο της τηλεόρασης, μέχρι να ολοκληρωθούν και τυπικά οι διαδικασίες, τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.

Την ίδια στιγμή, το ζήτημα του καστ παραμένει πλήρως ανοιχτό. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει «κλειδώσει» κανένα όνομα, ενώ οι υπεύθυνοι της παραγωγής πραγματοποιούν συζητήσεις με πολλούς ηθοποιούς και συντελεστές. Οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη και, όπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν τις διαδικασίες, είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα.

Το μόνο βέβαιο είναι πως η παραγωγή κινείται σε φάση αναζήτησης και διαμόρφωσης, με τις τελικές αποφάσεις —τόσο για τη συνεργασία με το κανάλι όσο και για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τη σειρά— να αναμένονται το επόμενο διάστημα, όταν και θα ξεκαθαρίσει πού τελικά «θα κάτσει η μπίλια».

Πηγή: tvnea.com