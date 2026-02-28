2026-02-28 11:45:04
Φωτογραφία για Σε στάδιο προετοιμασίας το «Ντέρτι» — Υπάρχει συμφωνία με τον ANT1, αλλά χωρίς υπογραφές ακόμη

 



Σε τροχιά προετοιμασίας φαίνεται πως έχει μπει το νέο τηλεοπτικό πρότζεκτ «Ντέρτι», με τις διεργασίες πίσω από τις κάμερες να έχουν ήδη ξεκινήσει, χωρίς ωστόσο να μπορεί κανείς να μιλήσει ακόμη για οριστικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tvnea.com, πράγματι έχει επιτευχθεί συμφωνία σε βασικό επίπεδο με τον τηλεοπτικό σταθμό ANT1 για την προβολή της παραγωγής. Παρ’ όλα αυτά, οι τελικές υπογραφές δεν έχουν ακόμη πέσει, γεγονός που αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Άλλωστε, όπως συμβαίνει συχνά στον χώρο της τηλεόρασης, μέχρι να ολοκληρωθούν και τυπικά οι διαδικασίες, τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.

Την ίδια στιγμή, το ζήτημα του καστ παραμένει πλήρως ανοιχτό. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει «κλειδώσει» κανένα όνομα, ενώ οι υπεύθυνοι της παραγωγής πραγματοποιούν συζητήσεις με πολλούς ηθοποιούς και συντελεστές. Οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη και, όπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν τις διαδικασίες, είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα.

Το μόνο βέβαιο είναι πως η παραγωγή κινείται σε φάση αναζήτησης και διαμόρφωσης, με τις τελικές αποφάσεις —τόσο για τη συνεργασία με το κανάλι όσο και για τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τη σειρά— να αναμένονται το επόμενο διάστημα, όταν και θα ξεκαθαρίσει πού τελικά «θα κάτσει η μπίλια».



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
HOME TOUR: Ένα σπίτι γεμάτο προσωπικότητα και τέχνη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
HOME TOUR: Ένα σπίτι γεμάτο προσωπικότητα και τέχνη
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (27/2/2026)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (27/2/2026)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γερμανικός σιδηρόδρομος και συνδικάτο κατέληξαν σε συμφωνία για τους μισθούς, αποτρέποντας τις απεργίες
Γερμανικός σιδηρόδρομος και συνδικάτο κατέληξαν σε συμφωνία για τους μισθούς, αποτρέποντας τις απεργίες
Μαζεύουν υπογραφές – λέει – για να φύγει ο Άδωνις Γεωργιάδης από το Υπουργείο Υγείας
Μαζεύουν υπογραφές – λέει – για να φύγει ο Άδωνις Γεωργιάδης από το Υπουργείο Υγείας
ANT1: Νέα σύμβαση για υπερσύγχρονο κτιριακό συγκρότημα 167 εκατ. ευρώ – Πότε θα είναι έτοιμο;
ANT1: Νέα σύμβαση για υπερσύγχρονο κτιριακό συγκρότημα 167 εκατ. ευρώ – Πότε θα είναι έτοιμο;
Η απεργία των σιδηροδρομικών στην Ισπανία ματαιώθηκε χάρη σε συμφωνία που επιτεύχθηκε με την κυβέρνηση
Η απεργία των σιδηροδρομικών στην Ισπανία ματαιώθηκε χάρη σε συμφωνία που επιτεύχθηκε με την κυβέρνηση
Εκτέλεση εμβολίων απευαισθητοποίησης με στοιχεία τιμολογίου (όταν δεν υπάρχει ταινία/QR)
Εκτέλεση εμβολίων απευαισθητοποίησης με στοιχεία τιμολογίου (όταν δεν υπάρχει ταινία/QR)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Τέμπη — 57 Ζωές, Μία Μνήμη, Μία Απαίτηση για Δικαιοσύνη»
«Τέμπη — 57 Ζωές, Μία Μνήμη, Μία Απαίτηση για Δικαιοσύνη»
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (27/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (27/2/2026)
Quantum Χώρος διαλόγου για τη διδασκαλία της Κβαντομηχανικής στο Λύκειο
Quantum Χώρος διαλόγου για τη διδασκαλία της Κβαντομηχανικής στο Λύκειο
Πόσο πράσινες είναι οι Ελληνικές πόλεις
Πόσο πράσινες είναι οι Ελληνικές πόλεις
Ο Akylas στην τηλεόραση της Σερβίας: «Θέλω να κάνω τη χώρα μου περήφανη»
Ο Akylas στην τηλεόραση της Σερβίας: «Θέλω να κάνω τη χώρα μου περήφανη»