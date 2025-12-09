2025-12-09 13:57:29
Φωτογραφία για Γιώργος Λιάγκας: «Θα έλεγε ο Κοντομηνάς “δώστε εκπομπή στη Σπυροπούλου” και η Κουτσελίνη θα έλεγε “πρόεδρε δεν κάνει”;»
Η φράση της Ζήνας Κουτσελίνη για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου προκάλεσε έκπληξη, με τον Γιώργο Λιάγκα να μην κρύβει την απορία του και να τοποθετείται δημόσια στην εκπομπή του. Τι ακριβώς σχολίασε η δημοσιογράφος και ποια ήταν η αντίδραση του παρουσιαστή;

 Ζήνα Κουτσελίνη: «Την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου την πίστεψα και αποδέχτηκα την πρόταση που μου έκαναν για να είναι εκείνη παρουσιάστρια. Αλλιώς δεν θα συνέβαινε».

Γιώργος Λιάγκας: «Δεν καταλαβαίνω κάτι. Είπε η κα Κουτσελίνη ότι αν δεν αποδεχόταν την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου… Δηλαδή, είπε ο μακαρίτης ο Κοντομηνάς τότε ότι “παιδιά έχω μια ιδέα να δώσουμε εκπομπή στην Κωνσταντίνα” και αν της Ζήνας δεν της άρεσε η Κωνσταντίνα θα έλεγε η Ζήνα, ενώ είπε ο Κοντομηνάς “δώστε εκπομπή στη Σπυροπούλου”, ότι “όχι παιδιά, δεν θα δώσω εκπομπή».

«Δηλαδή, θα έλεγε ο Κοντομηνάς “δώστε εκπομπή στη Σπυροπούλου” και η Ζήνα θα έλεγε στον Κοντομηνά “πρόεδρε δεν κάνει η Σπυροπούλου, δεν θα της δώσουμε εκπομπή”. Ενώ ο Κοντομηνάς, ο ιδιοκτήτης του καναλιού, θα έλεγε “δώστε εκπομπή στην Κωνσταντίνα”, θα έκανε η Ζήνα επαναστάτης και θα έλεγε “όχι, δεν τη στηρίζω”. Ήταν εντολή του ιδιοκτήτη, δεν ήταν μια πρόταση από το πουθενά. Όφειλε να την στηρίξει. Και αν δεν την γούσταρε, δεν θα έλεγε όχι δεν θα το κάνω».

Πηγή: tvnea.com
