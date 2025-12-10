





Η ισορροπία είναι το παν στη ζωή. Το μόνο που χρειάζεται είναι να τη βρεις.Ακόμη και με απλά υλικά — ποτηράκια, καλαμάκια και ένα ποτηρι με νερ — μπορείς να ανακαλύψεις πώς το κέντρο μάζας κρατάει μια κατασκευή σταθερή.Πείραμα Το Ποτηρι που κανει ΓιόγκαΥλικά1 πλαστικό καπάκι (ή μικρό ελαφρύ μπολάκι)3 πλαστικά ποτηράκια3 ξυλάκια (π.χ. καλαμάκια ή ξυλάκια για σουβλάκι)Λίγη ταινίαΈνα μικρό ξυλάκι/οδοντογλυφίδα για το κέντρο (προαιρετικό)ΒήματαΠροετοιμασία των βάσεωνΠάρε τα τρία ποτηράκια και τοποθέτησέ τα ανά τρία σημεία σε σχήμα τριγώνου πάνω στο τραπέζι.Τοποθέτηση ξύλων ισορροπίαςΠέρασε από κάθε ποτηράκι ένα ξυλάκι έτσι ώστε να προεξέχει προς το κέντρο.Στερέωσέ τα με λίγη ταινία για να μην κινούνται.Στήριξη του καπακιούΤοποθέτησε το πλαστικό καπάκι πάνω στα τρία ξυλάκια έτσι ώστε να «κάθεται» στο κέντρο και να ισορροπεί.Ρύθμιση του κέντρου μάζαςΤοποθέτησε στο καπάκι ένα μικρό ξυλάκι ή οδοντογλυφίδα.Παρατήρησε πώς η κατασκευή μένει όρθια μόνο όταν το βάρος μοιράζεται σωστά.Πείραμα – παρατήρησηΠίεσε απαλά το καπάκι ή μετακίνησέ το λίγο.Θα δεις ότι επιστρέφει στη θέση ισορροπίας του, όσο το κέντρο μάζας μένει εντός του τριγώνου που σχηματίζουν τα ποτηράκια.Εξήγηση του πειράματοςΗ κατασκευή αυτή δείχνει πώς λειτουργεί η ισορροπία και ειδικά το κέντρο μάζας ενός σώματος.Το καπάκι ισορροπεί πάνω στα τρία ξυλάκια επειδή το βάρος του κατανέμεται ομοιόμορφα και το κέντρο μάζας του βρίσκεται μέσα στο τρίγωνο που σχηματίζουν τα ποτηράκια-βάσεις.Τι είναι το κέντρο μάζας;Είναι το σημείο στο οποίο «συγκεντρώνεται» όλο το βάρος ενός αντικειμένου.Αν αυτό το σημείο βρίσκεται πάνω από τη βάση στήριξης, το αντικείμενο μένει σταθερό.Αν βγει έξω από τη βάση, τότε πέφτει.Τι δείχνει το πείραμα;Δείχνει ότι ακόμη και μια κατασκευή από απλά υλικά μπορεί να μείνει απόλυτα σταθερή, αρκεί το κέντρο μάζας να είναι σωστά τοποθετημένο.Αυτό είναι το ίδιο που συμβαίνει σε γέφυρες, καρέκλες, κτίρια και παιχνίδια: η ισορροπία εξαρτάται από το πού βρίσκεται το βάρος.Ιδεα πειραματος Toys from Trash.