





Με μια απευθείας πρόταση εξαγοράς προς τους μετόχους της ιστορικής Warner Bros, η Paramount επιχειρεί να ανατρέψει τη συμφωνία που ανακοίνωσε πρόσφατα η Warner με το Netflix.

Η Paramount, υπό την ηγεσία του David Ellison, υποστηρίζει πως η δική της προσφορά, ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή για την πλήρη εξαγορά της Warner — η οποία κατέχει κορυφαία δίκτυα όπως τα CNN, TBS και HGTV, καθώς και την πλατφόρμα streaming HBO Max — είναι οικονομικά πιο ελκυστική και έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να περάσει από τον έλεγχο των ρυθμιστικών αρχών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η πρότασή της «εξασφαλίζει στους μετόχους 18 δισ. δολάρια περισσότερα σε μετρητά» σε σχέση με τη συμφωνία με το Netflix.

Το Netflix είχε ανακοινώσει πριν από λίγες ημέρες ότι προτίθεται να καταβάλει 72 δισ. δολάρια, δηλαδή 27,75 δολάρια ανά μετοχή, για την εξαγορά της Warner και της HBO Max — μια εξέλιξη που προκάλεσε αντιδράσεις, ακόμη και από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Paramount ήταν ήδη μεταξύ των ενδιαφερομένων τους προηγούμενους μήνες, όμως η νέα απευθείας πρόταση προς τους μετόχους ενδέχεται, όπως αναφέρει η Wall Street Journal, να ανοίξει τον δρόμο για μια έντονη δημόσια αντιπαράθεση σχετικά με το μέλλον των πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων της Warner.

Παράλληλα, αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση της Paramount σηματοδοτεί μια ευρύτερη αναδιάταξη δυνάμεων στον χώρο της ψυχαγωγίας, όπου οι μεγάλες εταιρείες streaming και media αναζητούν στρατηγικές συγχωνεύσεις για να ενισχύσουν τη θέση τους σε μια αγορά που αλλάζει ραγδαία. Ορισμένοι μάλιστα προβλέπουν ότι η μάχη για τη Warner ίσως πυροδοτήσει νέο κύμα ανταγωνιστικών προσφορών, καθώς οι παίκτες του κλάδου επιδιώκουν να εξασφαλίσουν περιεχόμενο υψηλής αξίας και μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά streaming.

Πηγή: tvnea.com