Τι είναι λοιπόν αυτή η τάση που κάνει τόσο θόρυβο;

Τι είναι αυτό το “μμμ…”;

Είναι μια θεραπευτική φωνητική τεχνική;

Είναι το “μμμ…” απλώς μια αυθόρμητη πράξη ή ένα ισχυρό εργαλείο που όλοι διαθέτουμε, είτε είμαστε γιόγκι,

αρχάριοι ασκούμενοι μάντρα ή απλώς λάτρεις της μουσικής;

      και ας δούμε πρώτα τον “μηχανισμό” του “μμμ…”

…ο μηχανισμός του “μμμ…”

Όταν κάνουμε “μμμ…”, η δόνηση των ηχητικών κυμάτων δημιουργεί ταχεία ροή αέρα εντός των κοιλοτήτων των ρινικών κόλπων.

Αυτή η κίνηση αυξάνει σημαντικά και εντυπωσιακά την απελευθέρωση μονοξειδίου του αζώτου από το βλεννογόνο των κόλπων στις ρινικές διόδους, χάρη στις δονήσεις που παράγει.

Οι δονήσεις αυτές δημιουργούν ταλαντευόμενη ροή αέρα, η οποία ενισχύει την ανταλλαγή αερίων μεταξύ της ρινικής κοιλότητας και των ιγμορείων και επειδή τα ιγμόρεια αποθηκεύουν φυσιολογικά υψηλές συγκεντρώσεις NO, αυτό το φαινόμενο έχει ως αποτέλεσμα την απίστευτη απελευθέρωση του μονοξειδίου του αζώτου στις ρινικές οδούς συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/to-mystiko-toy-quot-mmm-ena-monopati-pros-tin-esoteriki-iremia/
