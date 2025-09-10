2025-09-10 14:49:16

Η Έλλη Κοκκίνου μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» του ΑΡΤ, όπου αναφέρθηκε στη νέα πρόκληση που βιώνει, αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά τον ρόλο της παρουσιάστριας στο “Don’t forget the lyrics”.



«Είμαι και… παρουσιάστρια πια! Παρουσιάζω ένα μουσικό παιχνίδι του ΑΝΤ1. Χάρηκα πάρα πολύ με το αποτέλεσμα, γιατί αυτό που πίστεψα, βγήκε αληθινό. Είχα ένα προαίσθημα στο δοκιμαστικό ότι όλα θα πάνε καλά. Άγχος έχω πάντα και όταν βγαίνω στην πίστα να τραγουδήσω, αλλά και τώρα στην παρουσίαση», είπε αρχικά η Έλλη Κοκκίνου.



Η Έλλη Κοκκίνου είπε στη συνέχεια: «Η παρουσίαση είναι ένα πολύ καινούργιο και άγνωστο μονοπάτι για μένα. Το ότι έχω βρεθεί πολλές φορές σε πλατό ως καλεσμένη, δεν είναι το ίδιο με την παρουσίαση ενός προγράμματος. Στο παιχνίδι θα με δείτε με τον πιο χαβαλέ εαυτό μου, που δεν έχω παρουσιάσει στον κόσμο».







Πηγή: tvnea.com



