 Κάθε Τετάρτη τα μεσάνυχτα, ο Πέτρος Κουσουλός αναζητά την πραγματική εικόνα. Μέσα από σκληρή έρευνα, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συγκλονιστικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες, φωτίζει ό,τι έχει μείνει στο σκοτάδι. Χωρίς εντυπωσιασμούς, αλλά με ουσιαστικό λόγο και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, σπάει την αλυσίδα της σιωπής και δίνει φωνή σε όσα δεν τολμούν να ειπωθούν.

Γιατί η αλήθεια δεν χάνεται ποτέ. Απλώς περιμένει να την ανακαλύψεις.

Απόψε στις 24:00, η «Νύχτα αποκαλύψεων» αναδεικνύει ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα, το οποίο ωστόσο παραμένει εν πολλοίς στην αφάνεια: Τη γονική αποξένωση, που αφορά σε δεκάδες χιλιάδες γονείς και παιδιά. Οι συνέπειες του φαινομένου είναι τραγικές, κυρίως για τις παιδικές ψυχές που αναγκάζονται να υποστούν καταστάσεις που συνιστούν κακοποίηση, πολλές φορές με μη αναστρέψιμα αποτελέσματα.

Παράλληλα, οι αποκαλύψεις της εκπομπής για τους φερόμενους «συνεργούς» των αποξενωτών γονέων, συνεχίζονται

. Ο λόγος, για την πολύκροτη υπόθεση της διαβόητης ψυχολόγου της ΕΛ.ΑΣ., που κατηγορείται για ψευδείς βεβαιώσεις, ενώ ερευνάται και η ίδια για το κακούργημα της παιδικής κακοποίησης. Οι περίεργες «καθυστερήσεις» στο ποινικό και πειθαρχικό σκέλος της υπόθεσης, τα νέα στοιχεία και οι διάλογοι-«φωτιά» που καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός ολόκληρου κυκλώματος. Θύματα, πάντα οι αθώες παιδικές ψυχές.

Στον πάνελ της εκπομπής αναλύουν ειδικοί, ψυχολόγοι, νομικοί και πραγματογνώμονες, αλλά και πρωταγωνιστές της υπόθεσης.

«Νύχτα αποκαλύψεων», με τον Πέτρο Κουσουλό, απόψε στις 24:00





Πηγή: tvnea.com
