 Ένα απλό ποδόλουτρο μπορεί να είναι το μυστικό που περιμένουν τα πόδια μας κάθε βράδυ!

Η έρευνα και η λαϊκή σοφία αιώνων συμφωνούν σε αυτό – το ποδόλουτρο με μηλόξυδο για 30 λεπτά προσφέρει εκπληκτικά οφέλη για την υγεία μας, χωρίς χημικά, χωρίς πρόσθετα!

χωρίς τεχνάσματα, μόνο με τη δύναμη της φύσης.

Το μηλόξυδο είναι πλούσιο σε acetic acid, το οποίο έχει ισχυρές αντιμυκητιακές και αντιβακτηριακές ιδιότητες.

Το τακτικό μούλιασμα των ποδιών μας βοηθάει στην καταπολέμηση των επίμονων μυκήτων των νυχιών,

στην εξάλειψη της οσμής των ποδιών και ακόμη και να μειώσει τις μυρμηγκιές με την πάροδο του χρόνου συνέχεια το άρθρο μου:https://botanologia.gr/ena-aplo-podoloytro-me-miloxydo-einai-to-mystiko-poy-perimenoyn-ta-podia-mas-kathe-vrady/
