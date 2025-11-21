2025-11-21 14:22:15
Φωτογραφία για Το σόι σου - Το μυστικό του Βαγγέλη και η απρόσκλητη θαυμάστρια της Αλεξάνδρας
Τι θα δούμε απόψε:

Επεισόδιο 7: Το κρυφό σχολειό

Μια επιδότηση για τα κρεοπωλεία φέρνει τον Βαγγέλη αντιμέτωπο με ένα καλά κρυμμένο μυστικό: δεν τελείωσε ποτέ το λύκειο! Για να μη χάσει ο Βαγγέλης την ευκαιρία, γράφεται κρυφά σε εσπερινό σχολείο. Για πόσο όμως, θα καταφέρει να το κρατήσει μυστικό; Στο μεταξύ, ο Σάββας και ο Μιχάλης τρέχουν τη διαδικασία του ΕΣΠΑ, αγνοώντας ότι ο Βαγγέλης δεν έχει απολυτήριο λυκείου και έχει επιστρέψει στα θρανία! Την ίδια ώρα, η Λυδία προετοιμάζεται για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ, κυνηγώντας μια θέση στο Δημόσιο και γεμίζοντας το σπίτι με βιβλία και άγχος. Σύντομα ο Βαγγέλης θα χρειαστεί να δώσει εξηγήσεις στην οικογένεια του για τη μυστήρια και ανεξήγητη συμπεριφορά του Επεισόδιο 8: Χτυποκάρδια στο... ιατρείο

Μία απρόσκλητη θαυμάστρια εμφανίζεται απρόσμενα στο κατώφλι της Αλεξάνδρας, με σκοπό να γνωρίσει από κοντά την καλλιτέχνιδα -ίνδαλμά της και να αγοράσει και κάποια δημιουργία της
. Κατά σύμπτωση, η απρόσκλητη αυτή θαυμάστρια είναι ντυμένη με τρόπο παρόμοιο με την Αλεξάνδρα. Και κατά δεύτερη σύμπτωση, είναι και φοιτήτρια ιατρικής και έχει καθηγητή της, τον του Μενέλαο. Οι συμπτώσεις, όμως, που αρχίζουν και συσσωρεύονται με τρόπο ύποπτο, προβληματίζουν την Λυδία. Ακόμα περισσότερο όμως την προβληματίζει η συμπεριφορά του Σάββα. Όταν οι πραγματικοί λόγοι της επίσκεψης της Βάσιας (Ειρήνη Βαλατσού) έρθουν στο φως, όλοι θα συνειδητοποιήσουν πως πίσω από κάθε σύμπτωση κρυβόταν ένα καλά μελετημένο σχέδιο!

«Το σόι σου» κάθε Παρασκευή στις 20:00.

Πηγή: tvnea.com
