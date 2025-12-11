Ο ΑΝΤ1 την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 22:00 φιλοξενεί ζωντανά τον αγώνα για την έκτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Βικτόρια Πλζεν.

Μετά από δύο διαδοχικές νίκες κόντρα σε Μάλμε και Στουρμ Γκρατς, οι πράσινοι θέλουν να διευρύνουν το σερί τους και να θέσουν ισχυρές βάσεις πρόκρισης στη νοκ-άουτ φάση, διεκδικώντας μάλιστα μία θέση στην πρώτη οκτάδα που σημαίνει και απευθείας παρουσία στους «16» της διοργάνωσης. Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει το απόλυτο των νικών ως τώρα στον πάγκο του Παναθηναϊκού στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και καλείται να οδηγήσει την ομάδα του σε ένα ιδανικό φινάλε για το 2025. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 14η θέση της κατάταξης με 9 βαθμούς και ο αγώνας του ΟΑΚΑ κόντρα στην πάντα αξιόμαχη Βικτόρια Πλζεν είναι καθοριστικός ενόψει των δύο τελευταίων αγωνιστικών στο τέλος Ιανουαρίου κόντρα σε Φερεντσβάρος και Ρόμα. Η τσεχική ομάδα είναι ισόβαθμη με τους πράσινους, υπερτερώντας στη διαφορά τερμάτων, ενώ παραμένει αήττητη ως τώρα στη League Phase μετρώντας δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες.

Στην περιγραφή της αναμέτρησης, η οποία εκτός από τον ΑΝΤ1 θα προβληθεί ταυτόχρονα στο antenna.gr/football και στο ΑΝΤ1+, θα είναι ο Μανώλης Σφακάκης και ο Αλέξης Σπυρόπουλος και ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης θα μεταφέρει στους τηλεθεατές το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

Οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο κλίμα του ματς με την Pre-Game εκπομπή που θα μεταδοθεί στις 21:30 στον ΑΝΤ1 και στο antenna.gr/football, σε απευθείας σύνδεση με το ΟΑΚΑ και να παρακολουθήσουν δηλώσεις από παίκτες και προπονητές των δύο αντιπάλων, αλλά και όλο το ρεπορτάζ λίγο πριν την σέντρα του αγώνα. Καλεσμένος θα είναι ο Γιάννης Στάνκογλου, που θα δώσει τη δική του οπτική για τον αγώνα της αγαπημένης του ομάδας.

Στις 24:00 έρχεται στον ΑΝΤ1 η εκπομπή «The Football Show», με εκτενές ρεπορτάζ ζωντανά από το Μαρούσι και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Γρηγόρης Ατρείδης θα έχουν μαζί τους στο στούντιο τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, για να αναλύσουν και να σχολιάσουν τα πάντα για τους αγώνες των τριών ελληνικών ομάδων.

Ακόμα θα παρακολουθήσουμε τα καλύτερα στιγμιότυπα και εκτενές ρεπορτάζ από τον αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία, με τον απεσταλμένο του ΑΝΤ1 Θωμά Μίχο να μεταφέρει όλα όσα θα έχουν συμβεί, αλλά και από τη δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας δοκιμασία της ΑΕΚ, αυτή τη φορά κόντρα στη Σαμσουνσπόρ, με τον Μιχάλη Τσίγκρη να μεταφέρει το κλίμα από την Τουρκία. Και φυσικά, όλα τα γκολ της βραδιάς του UEFA Europa League και του UEFA Conference League.

Τη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπών και μεταδόσεων έχει μία έμπειρη και δυναμική ομάδα που αποτελείται από τους: Γιώργο Τριανταφυλλίδη, Λίτσα Ιωάννου, Μανώλη Μανή, Αλέξανδρο Ξενικάκη, Γιώργο Σπανουδάκη, Βασίλη Πλακογιάννη, Μιχάλη Τσίγκρη, Θωμά Μίχο, Γιώργο Ανανίδα, Τερέζα Κουίκ και Βασίλη Παπαδόπουλο.

Δείτε όλους τους αγώνες του UEFA Europa League και του UEFA Conference League, κάθε Πέμπτη ζωντανά, σε όλες τις συσκευές μέσα από το ΑΝΤ1+ (antennaplus.gr), μαζί με όλα τα κανάλια COSMOTE SPORT.

Οι κορυφαίοι αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League έρχονται στον ΑΝΤ1. Μείνετε συντονισμένοι!

